100 Suzuki-leraren strijken neer in Heilig Graf Wouter Demuynck

02 juli 2019

Turnhout Deze week is een grote internationale delegatie Suzuki-leraren neergestreken in Turnhout. Nog tot het einde van de week verblijven zij in het internaat van het Heilig Graf, waar ze een hele week les krijgen en samen musiceren.

De vioolleraren die de Suzuki-methode aanhangen zullen lessen volgen in de lokalen van de opleiding Muziek van het Heilig Graf. Eigen aan de Suzuki-methode is dat leraren voortdurend ideeën uitwisselen en leren van elkaar. Daarom organiseerden Astrid Leeman en Wilfried Van Gorp een ontmoetingsweek. De deelnemers van het Suzuki-kamp komen uit Frankrijk, Italië, Spanje, Rusland, België, Ierland, Schotland, Groot-Brittannië, Nederland, Finland, Denemarken, Oekraïne, Duitsland en Polen.

Organisator Wilfried Van Gorp kijkt uit naar de vijfdaagse vol muziek. “De leraren zullen veel theorie herbekijken, maar uiteraard ook veel samen spelen. Het materiaal dat we kennen, zullen we weer verbeteren, beter begrijpen en vanuit andere invalshoeken benaderen.”

Shinichi Suzuki ontwikkelde een specifieke vioolmethode die gebaseerd is op het principe van de moedertaal. De ‘moedertaalmethode’ vertrekt van het idee dat ieder kind kan leren: op een eigen tempo, in een omgeving die voortdurend aanmoedigt, motiveert, herhaalt en verbetert op een positieve manier. Door een specifieke pedagogische aanpak leren kinderen vanaf hun 4 jaar al viool spelen.

“De Suzuki methode werd bijna 50 jaar geleden, in 1971, door Jeanne Janssens vanuit de Turnhoutse academie in Europa geïntroduceerd. Op dit moment wordt er nog altijd succesvol vioolles gegeven volgens de Suzuki-methode, maar ook dwarsfluit en dit jaar starten we met gitaar. De Turnhoutse Suzuki-vioolklassen zijn in heel Europa en ook daarbuiten een begrip geworden”, besluit Wilfried Van Gorp.