10 jaar cel voor moordpoging op MUG-arts: “Geweld tegen hulpverleners kan niet door de beugel” Jef Van Nooten

18 december 2019

15u10 454 Turnhout Opluchting. Zowel bij spoedarts Rogier van Dokkum als bij de directie van AZ Turnhout. De twintiger die op 20 augustus die MUG-arts had aangevallen tijdens een interventie is schuldig bevonden aan moordpoging. Hij krijgt 10 jaar celstraf. “Hopelijk beseffen mensen nu dat geweld tegen hulpverleners niet door de beugel kan”, zegt het slachtoffer.

De 28-jarige P.S. uit Turnhout belde op 20 augustus ’s nachts naar de hulpdiensten. Hij vroeg medische hulp voor een epilepsieaanval. MUG-arts Rogier van Dokkum was als eerste ter plaatse. In plaats van een patiënt trof hij een koelbloedige bewoner aan. Die wachtte de spoedarts op in het donker, met een groot steekmes van het merk Rambo verborgen in zijn rechterhand. Van zodra de arts dicht genoeg was, begon hij met het mes richting het hart van het slachtoffer te steken. “Ik wilde de spoedarts niet verwonden, laat staan doden”, verklaarde P.S. tijdens zijn proces. “Ik wilde alleen dat hij mij een overdosis insuline zou geven, of een gat in mijn arm maken zodat ik stilletjes dood zou bloeden.”

Rambo

Toch zijn er volgens de rechtbank voldoende bewijzen voor de intentie tot doden. “Het steekwapen van het merk Rambo had een lengte van 40 centimeter en was zeker geschikt om dodelijke letsels toe te brengen. Hij heeft ook meteen uitgehaald richting de borstkas, en probeerde ook na de afweerpoging nog om te steken richting vitale lichaamsdelen.”

Fantasie

Ook over de voorbedachtheid bestaat er volgens de rechtbank geen twijfel. De twintiger had rustig de noodcentrale gebeld om nadien zijn slachtoffer op te wachten. Hij had vijf jaar geleden ook al eens aan de politie verklaard hoe hij er over fantaseerde om zijn ‘vijanden’ om te brengen. De rechtbank merkt ook op dat hij de aanval met het mes niet op eigen initiatief is gestopt. “Het komt alleen door de koelbloedigheid van het slachtoffer dat de aanval geen fatale gevolgen heeft gehad. P.S. heeft zijn aanval alleen gestaakt als gevolg van externe gebeurtenissen: de tussenkomst van een ambulancier en de belofte om een spuitje te krijgen. Dat hij zelf dood wilde, doet niks af aan de voorbedachtheid en de intentie om te doden.”

Het komt alleen door de koelbloedigheid van het slachtoffer dat de aanval van P.S. geen fatale gevolgen heeft gehad De rechtbank

Volgens de rechtbank is er ook een groot risico op recidive. Gevolg: een effectieve gevangenisstraf van 10 jaar. “De duur van de celstraf is voor mij niet zo belangrijk. De erkenning voor wat er gebeurd is, is belangrijker”, getuigt spoedarts Rogier van Dokkum. “Hopelijk heeft deze uitspraak ook een sensibiliserend effect bij de bevolking. Zodat iedereen beseft dat geweld tegen hulpverleners niet door de beugel kan. Binnenkort probeer ik stilletjes terug aan de slag te gaan als MUG-arts, maar dat zal moeilijk worden.”

Hopelijk heeft deze uitspraak

ook een sensibiliserend effect bij de bevolking Slachtoffer Rogier van Dokkum

Signaal

Ook de directie van AZ Turnhout, werkgever van de spoedarts, reageert tevreden op de uitspraak van de rechtbank. “In eerste instantie omwille van onze eigen mensen, maar ook omwille van het maatschappelijk signaal dat wordt gegeven. Voor ons is het onaanvaardbaar dat zorgverleners, die er dag in dag uit alles aan doen om op een spoedafdeling en in de hele omgeving patiënten te helpen, moeten vrezen voor hun eigen veiligheid", zegt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen.

Het ziekenhuis heeft in overleg met het team van de spoedafdeling, een actieplan opgesteld met een aantal voorstellen om de veiligheid van de hulpverleners te verbeteren. “Dit kan gaan over extra opleiding om met agressie om te gaan, maar ook over veiligheidskledij of infrastructurele aanpassingen. Hoewel het ziekenhuis beseft dat we niet alle gevaarlijke situaties volledig kunnen voorkomen, zullen we alles in het werk stellen om hun artsen en medewerkers maximale bescherming te bieden bij het uitoefenen van hun taak.”