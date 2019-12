1 jaar cel voor autodiefstal in Warandestraat: “Enkel naar België gekomen om strafbare feiten te plegen” Jef Van Nooten

09 december 2019

12u20 0 Turnhout Een 41-jarige Pool heeft een gevangenisstraf van 1 jaar gekregen voor de diefstal van een auto in de Warandestraat in Turnhout. “Hij heeft geen belangen in België en was enkel naar hier gekomen om strafbare feiten te plegen”, oordeelt de rechtbank.

De 41-jarige man had op een tweedehandsbeurs in Polen voor 230 euro een hackapparaat gekocht om auto’s te stelen. Hij kwam naar België om het toestel uit te proberen. Op 4 oktober van dit jaar slaagde hij in zijn opzet in de Warandestraat. Hij stal er de Mazda CX5 van mensen die op dat moment een voorstelling bijwoonden in cultuurhuis De Warande. Via ANPR-camera’s bleek dat de gestolen auto richting Nederland reed. De Nederlandse politie kon de dief uiteindelijk klem rijden in Goirle. De rechtbank tilt zwaar aan de diefstal en veroordeeld de man tot een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar en een boete van 800 euro. “De beklaagde heeft geen belangen in België. Hij had enkel de intentie om hier strafbare feiten te plegen.”