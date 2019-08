"We zijn net op tijd op de kar gesprongen" MICROBROUWERIJ HET NEST BESTAAT BIJNA TWINTIG JAAR Toon Verheijen

03 augustus 2019

08u12 0 Turnhout De zomer, dat is een fris glas bier op ons terras. Steeds vaker wordt dat bier gebrouwen in een zogeheten microbrouwerij door erg gepassioneerde liefhebbers. Wij trekken een hele zomer langs de opvallendste microbrouwerijen van de streek. Deze week: brouwerij Het Nest. Begonnen als een clubje bierproevers onder de naam 'Orde van de Zatte Mus', maar ondertussen een van de Turnhoutse streekproducten.

De Orde van de Zatte Mus. Meer dan een groepje bierproevers was het bijna twintig jaar geleden niet, maar de bierpassie was er wel. Toen ze hun eerste bier wilden gaan commercialiseren, kwam het zelfs tot een conflict met brouwerij De Halve Maan (Brugse Zot). Die zagen het immers niet zitten dat een stel Kempenzonen een bier onder de naam Schuppenzot op de markt zouden brengen. Het werd uiteindelijk Schuppenboer. En met succes. Ondertussen zitten ook Hertenheer, Koekendam (wat ooit begon als Turnhouts Patriot toen de stad 800 jaar bestond) en Kleverentien in het gamma. Alles verwijst naar de speelkaarten, hét uithangbord van Turnhout. "Ik herinner me nog goed dat er hier niet lang geleden een marketingverantwoordelijke zat in ons proeflokaal. Hij wilde wel eens weten wie die hele marketing achter onze bieren had bedacht. En vooral wat dat gekost had", grijnst Bart Cuypers. "Toen ik antwoordde: 'zoiets van anderhalve bak bier', is hij vertrokken." Om maar te zeggen: de mannen van Het Nest hebben bij de eerste aanzet om hun bieren te commercialiseren dé ideale naam en link gevonden. Het mag simpel lijken, maar het is wel een succesverhaal geworden.

Risico

Al is Bart Cuypers, een van de founding-fathers, ook eerlijk. "We zijn net op tijd begonnen. Ergens was het wel een risico, maar ik herinner me de woorden van collega-brouwer Jef Goetelen van 't Hofbrouwerijke in Beerzel: 'Als je begint, doe het dan ineens groot.' Maar we zijn er inderdaad net op tijd mee begonnen, want vandaag de dag zouden we niet meer hetzelfde doen. De concurrentie is veel harder en groter geworden. Het enige waar je nu als beginner misschien nog mee kunt scoren, is inspelen op beleving. Een restaurant, een proeflokaal, een brouwerij. Maar we klagen niet hoor. Binnenkort werken hier vier voltijdse mensen. Dat is meer dan we ooit hebben durven dromen. Onze bieren zitten ondertussen verspreid over toch zowat heel de wereld."

Pils

Speciaalbieren. Dat is iets waar Het Nest zich altijd in heeft willen specialiseren en dat zal het ook blijven doen. Experimenteren ook zoals de serie 'Sours' met onder meer abrikoos en framboos. Volgend jaar komt daar nog een kriek bij. En zelfs rabarber zit in de pijplijn. Al zijn dat niet meteen de blijvers, maar vooral seizoensbieren. Maar allemaal hebben ze wel een ding gemeen: bieren met karakter. Dat laatste wil Het Nest nu ook doen met een pilsbier. Opboksen dus tegen kleppers als Jupiler, Stella, Maes Pils.

"Ach, als Belgische brouwerij willen we alle typisch Belgische bierstijlen minstens één keer geprobeerd hebben en een pils hoort daar ook bij. Daarnaast zien we een stijgende vraag naar smaakvolle bieren met lager alcoholgehalte en daar spelen we met een volmoutige pils van 5,5% op in. De eerste vraag naar een artisanale pils kwam trouwens uit de Verenigde Staten, maar deze vulden we voor hen enkel af op vat en in blik. We brouwen dus al een tijdje een pils, maar hier was die enkel op vat verkrijgbaar. De reacties waren echter super en dus besloten we om het bier ook op fles af te vullen onder een nieuwe naam: TROEF! Een risico ? Neen, want we hebben onze afnemers daar al voor. We willen echter iedereen ervan laten meegenieten."

Rum

Maar pils is niet het enige waarmee Het Nest tegenwoordig bezig is. De gebroeders Pol en Gust Hermans, brouwers van dienst bij Het Nest, zijn samen met de kornuiten ook bezig met andere dingen. "We blijven ons verder specialiseren in 'barrel aging': het laten rijpen van bieren op houten vaten, voornamelijk whisky, rum, calvados,... Deze vaten komen letterlijk van over heel de wereld. Zo zijn onze rumvaten afkomstig van Belize en Jamaica. Wij gebruiken vooral onze sterke blonde bieren zoals Schuppenboer tripel en Grand Cru voor deze experimenten. Vorig jaar werd onze Schuppenboer Winter (Grand Cru op rumvaten) verkozen tot beste Belgisch winter- en kerstbier. Hopelijk kunnen we dat dit jaar herhalen."

Wild Cards

In diezelfde lijn ligt ook de Wild Card, opnieuw die link met de speelkaarten. "Omdat de houten vaten steeds maar duurder worden en we ze maar twee keer kunnen gebruiken, zochten we naar een nieuwe toepassing. De beste vaten houden we nu in de brouwerij en we laten er bieren op rijpen in combinatie met een speciaal geselecteerde melkzuurbacterie die het bier zuur maakt. Je kan de techniek een beetje vergelijken met Vlaams Rood of Oud Bruin. Na een jaar of meer blenden we het bier dat op vaten verzuurd is met vers bier. We voegen soms ook fruit toe. Zo hebben we momenteel een bier met framboos en een blonde met abrikoos. We willen de Wild Card gebruiken als deuropener voor onze andere bieren in het buitenland. Dat is ook de enige manier om nog echt op te vallen in het buitenland."

Toekomst

En wat brengt de toekomst? Ook daarover heeft Bart Cuypers al nagedacht. "Ik geloof sterk in alcoholarm bier, bieren van 1,5 of 2% alcohol met een volle smaak. Net alsof je een tripel aan het drinken bent, maar dan met een vierde van de gebruikelijke alcohol. Dan kan je toch enkele bieren drinken op cafe en tegelijkertijd veilig met de fiets of auto naar huis rijden. De techniek om dergelijke bieren te produceren is beschikbaar, maar heel duur. De markt voor dergelijke bieren groeit sterk, maar is toch nog te klein voor ons om hier nu al op in te spelen. Onze brouwerij zit in elk geval nog niet op maximumcapaciteit, maar zelfs op een exponentiële groei zijn we voorbereid."

http://www.brouwerijhetnest.be