‘t Kafee viert twintigste verjaardag met bierveiling en optredens Toon Verheijen

02 augustus 2019

14u13 0 Turnhout Cafébaas Ludwig Nietvelt staat twintig jaar achter de toog en wil dat deze zomer op een originele manier vieren. Niet alleen met optredens, maar ook met een echte bierveiling. “Ik heb hier en daar wat speciale biertjes op de kop kunnen tikken. Op 23 augustus veilen we ze en kunnen de klanten eens iets drinken wat ze anders nooit drinken”, lacht Ludwig. Ondertussen staat het café ook nog altijd te koop.

’t Kafee aan de Steenweg op Oosthoven ligt ver uit het echte centrum van Turnhout, maar toch blijft het tijdens de openingsdagen op donderdag, vrijdag en zondag (zaterdag enkel voor privéfeestjes, red) een vrij populaire kroeg. Een echte bruine kroeg ook zoals er nog maar weinigen te vinden zijn. “Voor het twintig jarig bestaan wilde ik toch iets speciaals doen”, vertelt Ludwig Nietvelt. “Een bierveiling leek me wel een leuk idee. Van 50 of iets meer speciale bieren zal ik twee flesjes in huis halen en die per opbod veilen. Misschien dat ik er bij een Rodenbach wel een potje garnalen bij doe of een stukje kaas bij andere bieren. Bij mijn weten heeft nog nooit iemand dat gedaan. En zo kunnen de klanten inderdaad eens iets proeven dat ze anders niet drinken. Als het een succes wordt, ga ik het mogelijk nog wel eens herhalen (lacht).”

Te koop

Ondertussen staat ’t Kafee ook nog altijd te koop. “Er zijn al wel wat kandidaten geweest, maar meestal was het om er iets anders te beginnen dan een café en dat wil ik dan ook niet”, zegt Ludwig. “Het moet ook nog niet persé direct weg. Ik doe het nog altijd met volle goesting. Twintig jaar geleden ben ik het hier met Wiezy Van Steen begonnen. We hadden beiden in de vernieuwde parochiezaal al cafeetje gespeeld en toen kregen we de kans om in dit pand iets te begonnen. Eerst gehuurd en daarna heb ik het verkocht. We hadden een budget van toen 400.000 frank (10.000 euro). De helft daarvan ging naar de openingstaks die ze notabene twee jaar later afschaften (lacht). Van het interieur hebben we alles zelf gemaakt van grotendeels palettenhout. In al die jaren hebben we er nooit nog iets mee moeten doen. Het was wel werken, want het gebouw was nogal verkommerd. Als er een overnemer komt, zal hij alles moeten overnemen. Dus ook het gebouw, want ik ben niet van plan om nog gaan te verhuren. Een streep eronder is een volledige streep eronder.”

Vaseline

Twintig jaar lang heeft Ludwig Nietvelt nooit echt problemen gehad met vervelende klanten. “Als ik vijf keer de politie heb moeten bellen, zal het veel zijn”, vertelt Ludwig. “Ik ben daar altijd nogal kordaat in geweest. Wees gerust, ze hebben het wel eens geprobeerd hoor (lacht).” Ook drugsgebruik lijkt in ’t Kafee nooit aan de orde geweest. “En als het al eens gebeurde, dan merkten we dat wel op. En dan was er een gouden oplossing als dat boven in het toilet gebeurde. Dan smeerden we de toiletbril in met vaseline. Wie er dan zijn poeder oplegde was het kwijt (lacht).”

Naast de bierveiling op 23 augustus, staan er ook nog optredens gepland op zaterdag van Tom Daniëls en ‘special guest’ en DJ Van Wolputte. Op zondag staan de Monkey Punks op het programma. Dat was een van de eerste optredens ooit die in ’t Kafee werd georganiseerd.