“Nee, ik kan geen gitaar spelen”: Jimmy Hendrickx uit Turnhout krijgt elke dag dezelfde vraag Jef Van Nooten

17 september 2019

14u43 6 Turnhout ‘Nee, ik kan geen gitaar spelen.’ Dat antwoord moet Jimmy Hendrickx uit Turnhout meermaals per week geven wanneer hij zichzelf voorstelt. Zijn vader was grote fan van de bekende gitarist met – fonetisch – dezelfde naam. “Als ik op mijn naam pizza’s bestel, maken ze die niet klaar. Omdat ze denken dat het een grap is”, zegt Jimmy Hendrickx.

Of hij de grapjes over zijn naam na al die jaren nog niet beu is gehoord? Nee, integendeel. Zijn naam brengt hem op plaatsen waar hij met een ‘gewone’ naam niet zou komen. Zo werd Jimmy Hendrickx eind vorige week uitgenodigd voor ‘Sven & Anke’, de ochtendshow op radiozender Joe. “Naar aanleiding van de TOP 2000 zochten ze mensen die vernoemd zijn naar een bekende artiest uit de TOP 2000”, verklaart Jimmy Hendrickx uit Turnhout. “Ik kreeg telefoon van een programmamedewerker met de vraag of ik naar Jimi Hendrix ben vernoemd. En dat is het geval, mijn vader was geweldig grote fan. Tijdens de show moesten Sven Ornelis en Anke Buckinx mij vragen stellen en raden hoe ik heet.”

Grapjes

Jimmy Hendrickx werkt als office manager bij Forum Jobs, maar door de combinatie van zijn voor- en familienaam legt iedereen de link met rocklegende en gitaarvirtuoos Jimi Hendrix. Zowat elke dag krijgt hij een opmerking over zijn naam. “Ik werk voor een uitzendkantoor. Voor die job moet ik vaak bellen. Op weekbasis gebeurt het 5 à 7 keer dat ik er een opmerking over krijg wanneer ik mijn naam zeg”, vertelt Jimmy. “Maar beu ben ik die opmerkingen of grapjes eigenlijk niet. Integendeel, ik maak er nu zelf gebruik van. Onlangs moest ik mezelf uitgebreid voorstellen op een netwerkevent. Ik begon met: ‘Ik ben Jimmy Hendrickx. Maar ik kan geen gitaar spelen of liedjes zingen. Daarom ben ik beginnen rekruteren.’ Ik maak er dus zelf grapjes over, om de mensen een stapje voor te zijn.”

Pizza

Toch heeft Jimmy Hendrickx ook al de nadelen van zijn naam ondervonden. Het gebeurt meermaals dat mensen hem niet geloven of denken dat hij hen in de maling wil nemen. “Ik heb eens pizza besteld. Ik zei mijn naam en kreeg te horen dat de pizza’s twintig minuten later klaar zouden zijn. Toen ik er aankwam om de pizza’s op te halen, lagen er helemaal geen pizza’s klaar. Ze waren zelfs niet gemaakt. Toen ze de naam Jimmy Hendrickx hoorden, dachten ze dat ik een grap wilde uithalen”, vertelt Jimmy. “En vroeger heb ik eens gereageerd op een zoekertje in de Koopjeskrant. Toen ik me voorstelde als Jimmy Hendrickx zei de persoon aan de andere kant van de lijn: ‘En ik ben Elvis’. Vervolgens legde hij de telefoon neer.”

Behalve Jimmy Hendrickx kregen Sven en Anke van Joe de voorbije dagen ook al James Brown, Falco en Roxette over de vloer in hun radiostudio.