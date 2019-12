Exclusief voor abonnees ‘Mijnheer Pelckmans’ heeft schadeclaim van 1 miljoen euro aan zijn been Concurrerende tuincentra eisen compensatie voor verkoop in illegale winkel Jef Van Nooten

03 december 2019

14u10 12 Turnhout Tuincentrum Pelckmans dreigt een schadevergoeding van meer dan 1 miljoen te moeten betalen. Twee concurrerende tuincentra uit Turnhout en Olen hebben die schadeclaim ingediend omdat Pelckmans zijn vroegere tuincentrum in Merksplas jarenlang illegaal heeft uitgebaat. “Elke bloem die in deze illegale winkel werd verkocht, kon niet meer verkocht worden in onze tuincentra”, motiveren Intratuin en Marechal de claim.

‘Mijnheer Pelckmans, houdt u er dan zelf nog iets aan over?’ luidt de bekende reclameslogan van tuincentrum Pelckmans uit Turnhout. Volgens tuincentra Marechal uit Turnhout en Intratuin uit Olen, dat tegenwoordig Oh Green heet, is dat absoluut het geval. Of toch zeker in de tijd dat Pelckmans nog zonevreemd aan Heiseneinde in Merksplas gevestigd was.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 08 uren 46 minuten 51 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode