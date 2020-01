Exclusief voor abonnees ‘Lockerbende’ rooft auto’s in zwembroek: tien wagens gestolen vanop zwembadparkings Jef Van Nooten

15 januari 2020

16u02 0 Turnhout De rechtbank in Turnhout boog zich woensdag over het dossier van de ‘lockerbende’. Vier twintigers uit Antwerpen stonden terecht nadat ze in augustus en september vorig jaar tien dure auto’s hebben gestolen op parkings van zwembaden. Ze braken daarvoor eerst zwembadlockers open om de autosleutels te stelen. De bende sloeg onder meer toe in Herentals, Geel, Mechelen en Antwerpen.

De bende sloeg toe in augustus en september vorig jaar. Gewapend met een sporttas trokken ze naar verschillende zwembaden in de provincie Antwerpen. In die sporttas zat niet alleen zwemkledij, maar ook een schroevendraaier. “Om lockers in de zwembaden open te breken. Op die manier kregen ze sleutels te pakken om op de parking auto’s te stelen”, schetst openbaar aanklager Catherine Dederen de modus operandi.

