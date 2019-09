“Liever geld terug dan in onzekerheid op reis vertrekken”: Neckermann in Turnhout overstelpt met vragen van ongeruste klanten Jef Van Nooten

23 september 2019

12u39 0 Turnhout De werknemers van reisbureau Neckermann in de Otterstraat in Turnhout had maandagochtend de handen vol. Sinds het faillissement van Thomas Cooke wordt het personeel bestookt met vragen van ongeruste klanten. “We hebben schrik om wel in Turkijke te geraken, maar niet meer terug te kunnen”, zegt Anja Verheyen.

De telefoon stond maandagochtend roodgloeiend bij reisbureau Neckermann in de Otterstraat in Turnhout. Tich had het personeel amper tijd om de telefoons te beantwoorden, want ook in het reisbureau zelf daagde de ene ongeruste klant na de andere op. Allemaal met dezelfde vraag: wat betekent het faillissement van Thomas Cooke voor onze reis. “Ik heb vannacht niet geslapen, en zal ook vandaag geen moment rust hebben”, liet één van de werkneemsters zich ontvallen aan een klant.

Het personeel probeerde de ongeruste te klanten te sussen: hun reis zal verlopen zoals gepland. “Ik was ongerust omdat het logo van Thomas Cooke op mijn reispapieren staat. Ik ben dus uitleg komen vragen”, vertelt Marie-Louise Reyniers. Ze vetrekt over enkele dagen naar Turkije. “Ik was ongerust of de reis kon doorgaan, maar blijkbaar vliegen we met een Turkse maatschappij. Dat zou geen problemen mogen geven. Hopelijk, want het blijft toch bang afwachten.”

Ondanks haar bezoek aan het reisbureau is Marie-Louise Reiniers niet helemaal gerust gesteld. “Ik blijf ongerust, en heb vooral schrik om volgende week vast te zitten in Turkije. Dan worden we extra op kosten gejaagd om thuis te geraken, maar het geld groeit niet op onze rug”, klinkt het. “We hebben nog nooit problemen gehad met Neckermann, maar nu zou ik liefst mijn geld terugvorderen en ergens een reis anders boeken.”

Ook Anja Verheyen en Marc Stessens trokken maandagochtend naar het reisbureau. Ze hoopten hun reis te kunnen annuleren en geld terug te krijgen. Tevergeefs. “Als we nu zouden kunnen kiezen om onze reis te annuleren en ons geld terug te krijgen, zouden we dat meteen doen. Daar waren we voor het reisbureau gekomen. Maar blijkbaar gaat dat niet”, vertellen Anja en Marc. “Als we na één dag noodgedwongen moeten terugkeren uit Turkije, wordt de reis wel terug betaald. Maar niet op voorhand.”

Anja Verheyen kreeg ooit al één dag op voorhand te horen dat haar reis naar Egypte niet kon doorgaan. “Dan blijft je gewoon thuis en is er niks aan de hand. Maar nu met deze perikelen hebben we schrik dat alles in het honderd zal lopen zodra we in Turkije zijn. “Ons hotel ligt op 1 uur rijden van het vliegveld. Gaat er iemand staan om ons naar het hotel te brengen? En we hebben schrik dat we misschien wel in Turkije zullen geraken, maar wat als de problemen verder groeien en we toch niet terug geraken. Dan zitten we daar vast. Die onzekerheid is niet fijn om op vakantie te vertrekken.”