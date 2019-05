‘Kinderbijter’ riskeert 24 maanden cel voor inbraken Redactie

31 mei 2019

14u32 4 Turnhout De 35-jarige Jimmy G. uit Turnhout riskeert een gevangenisstraf van 24 maanden. Hij wordt verdacht van inbraken in vakantiewoningen in Kasterlee.

Voor de inbraken stonden in totaal vier beklaagden terecht. De zwaarste strafeis had de aanklager in petto voor Jimmy G. (35) uit Turnhout. Omdat hij al een rijk gevuld strafblad heeft. In 2013 werd hij nog tot 7 jaar cel veroordeeld voor kindermishandeling. Daarbij beet hij onder meer zijn toenmalige stiefdochtertje in het gezicht. Het leverde hem de bijnaam ‘kinderbijter” op. Enkele maanden geleden werd een nieuw onderzoek naar kindermishandeling tegen hem geopend. Daar zal hij zich binnenkort nog voor moeten verantwoorden.

Vrijdag stond Jimmy G. terecht voor een reeks van drie inbraken in vakantiewoningen in Kasterlee. Een deel van de buit werd terug gevonden in de garage van G. Hij riskeert 24 maanden en een boete. Tegen zijn drie medebeklaagden werden straffen tot 16 maanden gevorderd.