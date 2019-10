“Ik stond aan het verkeerde kiesbureau” of “mijn zoontje moest overgeven”: vijftig afwezige bijzitters riskeren boete van 400 euro Jef Van Nooten

21 oktober 2019

12u41 0 Turnhout Vijftig Kempenaars die op bij de verkiezingen op 26 mei niet of te laat opdaagden als bijzitter mochten het maandagochtend komen uitleggen op de rechtbank. “Ik stond aan het verkeerde kiesbureau” of “Mijn zoontje moest overgeven” waren enkele van de aangehaalde excuses. Alle vijftig riskeren ze een geldboete van 400 euro.

In totaal zijn 200 bijzitters niet of te laat komen opdagen bij de verkiezingen op 26 mei. Honderdvijftig van hen betaalden al een minnelijke schikking van 250 euro. Vijftig afwezige bijzitters betaalden die minnelijke schikking niet en werden daarom gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Ze riskeren nu allemaal een boete van 400 euro voor inbreuken op de kieswetgeving.

Democratie

“Ze vragen zich wellicht af of het parket niks beter te doen heeft. Of we niet beter de echte criminelen zouden pakken”, zegt openbaar aanklager Wim Smets. “Toch vonden we het belangrijk om deze mensen te dagvaarden, want verkiezingen zijn de hoeksteen van onze democratie. Onze voorouders hebben er bloed, zweet, tranen en sommigen zelfs hun leven voor gelaten. Maar het vraagt een hele organisatie om elke burger te laten stemmen. Daarvoor heb je veel helpende handen nodig die als bijzitter hun steentje bijdragen.”

Nadat openbaar aanklager Wim Smets de afwezige bijzitters in groep had aangesproken, mochten ze één voor één aan de rechter hun excuus uit de doeken doen. Vicky Mondelaers (30) uit Balen vertelde dat ze tien minuutjes te laat was omdat haar zoontje ziek was. “Ik ben een alleenstaande mama en zou die dag mijn 4-jarig zoontje naar mijn vader brengen. Maar mijn kindje was ziek en moest overgeven. Voordat ik hem kon wegbrengen, moest ik hem in bad steken en nieuwe kleren aan doen. Daardoor was ik 10 minuutjes te laat aan het kiesbureau.”

Verkeerde loket

Ook Tom Geenen (44) uit Meerle was een paar minuten te laat. “Ik was op tijd in de parochiezaal, maar er waren twee verschillende kiesbureau’s. Ik heb me eerst aan het verkeerde loket aangemeld. Toen bleek dat ik bij het andere loket moest zijn, ben ik naar daar gegaan. Maar door de tijd die ik verloren was, arriveerde ik er net te laat.”

Christoph (37) uit Grobbendonk daagde helemaal niet op als bijzitter. Opvallend: ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 was hij onwettig afwezig. Toen werd hij niet gedagvaard omdat achteraf bleek dat hij een geldig excuus had. Maar dat was volgens het openbaar ministerie nu niet het geval.

“Ik ben zelfstandige en moest die dag werken”, zegt Christoph. “Als werknemer mag je een briefje vragen aan je baas als je moet werken. Maar een zelfstandige die moet werken op de dag van de verkiezingen mag geen briefje schrijven voor zichzelf. Dat is oneerlijk. Ik moest die zondag nog verschillende werken opleveren.” De man toonde een factuur aan de rechter om te bewijzen dat hij die dag effectief gewerkt had.

Verhuis

Een andere bijzitter beweerde dat hij niet op de hoogte was. Hij was immers nooit de aangetekende brieven gaan ophalen die hem waren toegestuurd. Abdolali (57) uit Hoogstraten had de brief wel ontvangen. “Maar ik dacht dat het gewoon een brief was om te gaan stemmen.”

Nog in Hoogstraten vervulde ook Kristel (36) haar rol als bijzitter niet. “Ik ben die ochtend gaan stemmen, maar was me niet bewust dat ik ook als bijzitter was opgeroepen. Door de drukte van een verhuis had ik de brief nog niet open gemaakt. Toen ik ’s ochtends ging stemmen, heeft ook niemand mij verteld dat ik eigenlijk moest bijzitten.”

Ook Pauline Peeters (36) uit Balen stuurde op 26 mei haar kat naar het kiesbureau.

Ik zat met een baby’tje van één maand oud, een prematuurtje. Hij moest om de twee uur borstvoeding krijgen. Het was bovendien een huilbaby, dus het was onmogelijk om hem mee naar het stembureau te nemen.”