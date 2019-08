“Grote Markt verkeersvrij? Loods auto’s via ondergrondse Turnova-straat” Dre Wolput lanceert voorstel om ook oostkant van marktplein autoluw te maken Jef Van Nooten

23 augustus 2019

12u05 0 Turnhout De opening van de ondergrondse Turnova-parking biedt mogelijkheden om ook de oostkant van de Grote Markt verkeersvrij te maken. De Turnhoutse blogger Dre Wolput lanceert een voorstel om het verkeer vanuit de Otterstraat via de ondergrondse ‘straat’ van Turnova naar de Patersstraat te loodsen.

Begin juli opende op een steenworp van de Grote Markt in Turnhout de ondergrondse Turnova-parking. Die parking is volgens blogger Dre Wolput via de ondergrondse ‘Turnova-straat’ een ideale manier om de verkeerscirculatie rondom de Grote Markt aan te passen en ook de oostkant van de Grote Markt verkeersvrij te maken. “Wie naar beneden rijdt, komt niet rechtstreeks in de parking uit, maar op een brede laan. Deze ondergrondse straat in de Turnova-parking is mijn inziens een mooie opportuniteit om nu eindelijk ook de oostkant van de Grote Markt verkeersvrij te maken”, vertelt Wolput. “Zo stel ik voor om in de Otterstraat, vanaf het kruispunt Draaiboom- Bentelstraat alleen nog bestemmingsverkeer toe te laten, en dat verkeer verplicht via de ondergrondse straat en via de Baron Du Fourstraat naar de Patersstraat te loodsen. Dan moeten enkel nog de bussen van de Lijn via de oostkant van de Grote Markt passeren.”

Om de oostkant van de Grote Markt echt verkeersluw te maken, stelt Dre Wolput een gelijkaardige toepassing voor de Herentalsstraat voor. “Daar kan je in heel de straat of enkel vanaf de Deken Adamstraat alleen nog bestemmingsverkeer toelaten. Dat bestemmingsverkeer mag dan ook niet meer langs de oostkant van de Grote Markt rijden, maar moet via het eerste stukje van de Otterstraat (in de tegenovergestelde richting dan momenteel toegelaten, red.) naar de ondergrondse straat of parking rijden”, verduidelijkt Dre Wolput. “Je zal dan wel de infrastructuur van dit stukje Otterstraat wat moeten aanpassen, omdat er nog bussen doorkomen in ‘tegenrichting’. Maar dat kan je oplossen door bijvoorbeeld niet meer langs beide kanten van de weg parkeren toe te laten.”

Deze voorgestelde verkeerscirculatie heeft volgens Dre Wolput verscheidene voordelen. “Zo is het niet langer nodig om nog via de Baron Du Fourstraat naar de Turnova-parking te kunnen rijden. Dan creëer je daar plaats voor een breed fietspad dat in beide richtingen te gebruiken is”, klinkt het.

Een ander voordeel: de oostkant van de Grote Markt wordt autovrij – enkel nog lijnbussen – en kan zo een stuk verlevendigen. “En als de winkelruimte van Turnova ooit ingevuld zou geraken, haal je op deze manier letterlijk en figuurlijk een (verkeers)drempel weg om zo een vloeiende voetgangersverbinding te maken met de Gasthuisstraat en omgekeerd. Bovendien ontmoedig je op deze manier het verkeer dat nu vanaf de Ring linea recta via de Grote Markt en de Patersstraat door Turnhout komt cruisen.”

Schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen) juicht toe dat inwoners voorstellen lanceren, maar vindt het te vroeg om op dit concreet voorstel in te gaan. “Naar aanleiding van het nieuwe verkeerscirculatieplan rond Turnova krijgen we suggesties en opmerkingen binnen. Uiteraard zijn we hier blij mee. Het feit dat mensen meedenken kunnen we alleen maar toejuichen, vooraf hadden we ook met de buurt rond Turnova reeds twee denkavonden”, zegt Marc Boogers. “Bedoeling is alle suggesties en opmerkingen mee te nemen in onze evaluatie en terugkoppelmomenten in oktober. Onze dienst mobiliteit doet ook observaties, tellingen en vaststellingen om de effecten van de nieuwe verkeerscirculatie in kaart te brengen. Dit wordt ook meegenomen in de evaluatie. Nu reeds op elke suggestie of opmerking ingaan of een oordeel over geven is dus te vroeg.”