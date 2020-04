‘De Nacht met André Hazes’ voor tweede keer uitgesteld: concert op Warandeplein pas in 2021 Jef Van Nooten

28 april 2020

10u26 5 Turnhout ‘ De Nacht met André Hazes’ op het Warandeplein in Turnhout wordt voor de tweede keer uitgesteld. De organisatoren hebben nu beslist om het concert te verplaatsen naar 18 juni 2021. Als beloning voor het geduld krijgt De Nacht er wel een tweede festivaldag bij.

André Hazes zou normaal op 26 juni van dit jaar het Warandeplein in Turnhout inpalmen. Zo’n 2.000 tickets waren al verkocht. Maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. Eind maart beslisten de organisatoren om het muziekevenement te verplaatsen naar 25 september. Maar ook die datum vinden ze nu te riskant om de voorbereidingen voort te zetten. ‘De Nacht met André Hazes’ wordt daarom definitief verplaatst naar vrijdag 18 juni 2021.

Voorbereidingen

“Net als in vele landen worden ook wij niet gespaard van het coronavirus. Met betrekking tot ‘De Nacht’ volgen wij de maatregelen van de Belgische regering netjes op. Onze organisatie valt onder het begrip ‘massa-evenementen’ en die zijn tot en met 31 augustus verboden, waardoor het voor ons onmogelijk is om verder te gaan met de voorbereidingen”, vertelt Willy Van Geirt. “Als organisatie wensen wij geen risico’s te nemen op het vlak van gezondheid en daarom hebben wij – met de goedkeuring van alle betrokken partijen – beslist om ‘De Nacht met André Hazes’ te verplaatsen naar vrijdag 18 juni 2021. Op die manier krijgen het publiek, de sponsors en iedereen die deze uniek avond wil meemaken, de kans om in ideale omstandigheden te komen kijken en mee te genieten van het optreden van André Hazes mét zijn liveband.

Tweede festivaldag

Tickets en vip-tickets die reeds verkocht zijn, blijven gelden voor vrijdag 18 juni 2021. “Als dank voor het geduldig wachten, besloten we om het festival volgend jaar uit te breiden tot een tweedaagse gebeurtenis”, vervolgt Willy Van Geirt. “Op vrijdagavond zingen we mee met André Hazes en zaterdagavond nodigen we een andere doelgroep uit die in onze festivalsetting op het Warandeplein kan meegenieten van een topfeestje. De details communiceren we later, maar het wordt de moeite.”