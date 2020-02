Brandweerzone Taxandria kreeg al meer dan 100 oproepen te verwerken Jef Van Nooten

09 februari 2020

19u07 0 Turnhout De brandweerkorpsen in de Kempen hebben hun handen vol met interventies naar aanleiding van de storm Ciara. Om 19 uur had brandweerzone Taxandria al meer dan honderd oproepen gekregen.

De telefoon staat roodgloeiend bij brandweerzone Taxandria, de zone die Turnhout en een reeks omliggende gemeenten bestrijkt. “Om 17.30 uur hadden we al 92 oproepen gekregen”, vertelde brandweerkapitein Luc Faes rond 19 uur. “Zo’n 65 interventies daarvan hebben we ook al effectief afgewerkt. Maar de telefoon is sindsdien blijven rinkelen. Het aantal interventies zit intussen al ruim boven de honderd.”

Piek

De brandweerzone Taxandria werd tot 19 uur vooral opgeroepen voor losgerukte dakpannen, omgevallen bomen en obstakels op de weg. “De windsnelheid is intussen nog aan het toenemen. Er zullen dus nog veel oproepen bijkomen. Zeker maandagochtend verwachten we een piek, wanneer het terug licht wordt en de mensen de schade kunnen vaststellen.”