“Als je zelfs in een snoepwinkel niet meer veilig bent”: uitbaters Candy Factory denken aan stoppen na gewapende overval Jef Van Nooten

20 september 2019

12u24 0 Turnhout De uitbaters van snoepwinkel Candy Factory op het Zegeplein overwegen te stoppen met hun winkel. Aanleiding is de gewapende overval van donderdagmiddag. De zwangere uitbaatster werd daarbij bedreigd met een revolver en een groot vleesmes. “Is het dit wel waard”, vraagt Glenn Luyckx zich af. “Als je zelfs in een snoepwinkel niet meer veilig achter de kassa kan staan.”

Glenn Luyckx (27) was donderdagnamiddag even de deur uit. Om het huurcontract voor de winkel op te zeggen. Candy Factory had immers plannen om te verhuizen naar een groter winkelpand. Glenns zwangere vriendin Gitta Van Tilburg (26) hield de snoepwinkel even in haar eentje open donderdagnamiddag. Rond 15.45 uur stond ze plots oog in oog met drie gewapende overvallers. “Eén overvaller hield een groot vleesmes vast, een andere dreigde met een revolver. De derde heeft de kassa leeg gemaakt. Daar staken enkele honderden euro’s in”, doet Glenn Luyckx het verhaal. “Ze hebben Gitta gelukkig niet aangeraakt, maar emotioneel heeft de overval een grote impact gehad op haar. Ze is ruim 5 maanden zwanger. Door de stress van de overval stond haar buik super hard. We zijn donderdagavond naar het ziekenhuis gereden, maar met het kindje is gelukkig alles in orde.”

Gitta Van Tilburg vermoedt dat ze de daders al eens eerder heeft gezien. Mogelijk zijn ze vooraf de snoepwinkel op het Zegeplein komen verkennen. “Donderdag hebben ze dan hun moment afgewacht. Ze hingen eerst wat rond op het Zegeplein totdat ze zeker waren dat er geen klanten in de winkel waren. Net nadat een oudere dame en een jongetje van 11 jaar de winkel buiten waren, zijn ze binnen gestormd”, zegt Glenn.

De gewapende overval blijft mogelijk niet zonder gevolgen voor de uitbaters. Ze hadden plannen om te verhuizen naar een groter pand, maar overwegen nu om te stoppen met hun winkel. “We hadden winkelpanden in de Korte Gasthuisstraat en Turnova op het oog. Maar na deze overval twijfelen we of we nog wel een winkel willen open houden. We hebben ook een webshop en ons B2B-verkoop (aan andere winkels, red.) stijgt alsmaar. In plaats van een groter winkelpand overwegen we nu om alleen een magazijn te huren voor onze webshop en B2B-verkoop. Dat is veel goedkoper dan een winkelpand en je loopt er niet het gevaar om overvallen te worden. Want is het dit wel waard? Als je zelfs in een snoepwinkel niet meer veilig achter de kassa kan staan. Tot april blijven we wel sowieso open op onze huidige locatie.”

Het camerasysteem van Candy Factory is sinds kort buiten werking. De daders werden wel gefilmd door een camera van de goudhandelaar naast de snoepwinkel. Het gaat om drie jonge mannen van Afrikaanse origine die volgens het slachtoffer perfect Nederlands spreken.