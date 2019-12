Zes maanden cel voor koppel dat elkaar te lijf gaat KAR

30 december 2019

Een koppel uit Baal is veroordeeld tot zes maanden cel voor wederzijdse slagen. De politie moest tussenbeide komen op 22 juni van dit jaar. En dat was volgens de rechter niet de eerste keer dat het zover moest komen. Domien V. werd in het verleden al 14 keer veroordeeld voor allerhande feiten. Zo trok hij in de zomer van 2017 op dievenpad met zijn partner Els D.W. Ze gingen aan de haal met vier flessen Smirnoff in een winkel in Begijnendijk. Een poging om ook twee flessen Elixir te stelen, mislukte. Voor die diefstal kreeg het koppel eerder eveneens zes maanden cel. De rechtbank legde hen dezelfde straf op voor de slagen en verwondingen. Daarnaast moeten ze ook een boete van 400 euro.