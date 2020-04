WZC Damiaan en Huize de Veuster krijgen 200 liter handgel van technologiebedrijf EDLL

08 april 2020

10u57 0 Tremelo Het technologiebedrijf 3M uit Zwijndrecht heeft het Woonzorgcentrum Damiaan en Huize de Veuster 200 liter handgel en ontsmettingsmiddel geschonken.

Er is een groot tekort aan handgel en desinfecterende middelen in de zorgsector. Daarom heeft het technologiebedrijf uit Zwijndrecht een aanvraag ingediend om zelfgemaakte handgel en ontsmettingsmiddel gratis ter beschikking te stellen van de zorgsector. Doordat een van de medewerkers in Tremelo woont werd er alvast 100 liter handgeld en desinfectiemiddel geschonken aan Woonzorgcentrum Damiaan en nog eens 100 liter aan Huize de Veuster.