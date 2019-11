Woonzorgcentrum Damiaan start met renovatiewerken aan inkomhal en cafetaria EDLL

05 november 2019

16u21 0

Woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo is gestart met renovatiewerken aan de cafetaria en de inkomhal. Cafetaria ‘De Rozerie’ zal eerst een grondige opknapbeurt krijgen. De parketvloer wordt vervangen door nieuwe tegels. Ook de muren krijgen een nieuwe kleur en de pilaren worden verstevigd. Als alles volgens planning verloopt, zouden de werken aan de cafetaria 18 november afgerond moeten zijn. In die tussentijd wordt er op de derde verdieping een pop-upcafé geopend. Ook de inkomhal wordt vernieuwd en aangepast aan de nieuwe Damiaan-look. Het flashy geel aan de inkomhal verdwijnt en om het gezelliger te maken voorziet het woonzorgcentrum nieuw meubilair. Tot slot worden de hellende daken geïsoleerd en krijgt WZC Damiaan een nieuwe verpleegpost. Die laatste werken zouden afgerond moeten zijn tegen midden december.