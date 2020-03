Woonzorgcentrum Damiaan neemt voorzorgsmaatregelen tegen coronavirus en last Dag van de Zorg af EDLL

05 maart 2020

14u55 0 Tremelo Het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo neemt ook voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus. Onder meer de Dag van de Zorg werd afgelast en personeelsleden die in risicogebied zijn geweest, moeten voorlopig thuisblijven.

Het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo zou normaal op 15 maart voor het eerst deelnemen aan de Dag van de Zorg. Op die dag stelt het personeel het centrum open voor het grote publiek. Zo krijgen familieleden, nieuwe bewoners of potentiële werknemers een unieke blik op het leven in het WZC. Maar omwille van de verspreiding van het coronavirus werd er beslist om de Dag van de Zorg te annuleren.

Thuiswerken

“De beslissing werd genomen in het belang van de gezondheid van onze bewoners en uiteraard ook het personeel. We raden voorlopig af om de bewoners te bezoeken als men in een risicogebied is geweest of contact heeft gehad met iemand die in een risicogebied is geweest”, zegt Paul Bosqué van het Tremelose woonzorgcentrum. “Er zijn ook enkele personeelsleden die in een risicogebied verbleven en die moeten voorlopig thuiswerken”, aldus Bosqué. Daarnaast werd er aan de ingang van het WZC een register geplaatst. “Iedereen moet zich aanmelden, zodat we kunnen traceren wie er is geweest”, klinkt het nog.