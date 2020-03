Woonzorgcentrum Damiaan lanceert ‘Radio Damiaan’ om bewoners te verrassen met warme boodschappen van vrienden en familie EDLL

26 maart 2020

14u25 0 Tremelo In tijden van corona organiseren heel wat mensen hartverwarmende acties. In Tremelo is dat niet anders. Bij woonzorgcentrum Damiaan lanceren ze nu een nieuwe versie van ‘radio Damiaan’. Bewoners kunnen niet alleen voor elkaar een plaatje aanvragen, maar ook familie en vrienden kunnen voortaan een boodschap de ether insturen.

Een van de zorgverleners van woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo presenteert al enkele jaren een verzoekplatenprogramma op de interne radio. Het concept? Bewoners en personeelsleden kunnen voor elkaar een plaatje aanvragen of een leuke boodschap de ether insturen. Maar door de coronacrisis zitten de bewoners verplicht op hun kamer en is de nood aan communicatie dus eens zo groot. Niet alleen met familie en vrienden, maar ook onderling. Heel wat bewoners gaan dagelijks samen een koffie of pintje drinken in de cafetaria, maar hebben elkaar nu al twee weken niet gezien. Ook het personeel moet op de eigen afdeling blijven. Reden te meer dus om het concept ‘Radio Damiaan’ uit te breiden.

DJ See, ofwel zorgverlener See van Etterbeeck, roept een nieuwe versie van ‘Radio Damiaan’ in het leven. Via ‘Radio Damiaan’ kunnen nu ook familie, vrienden of sympathisanten een hartverwarmende boodschap doorsturen. DJ See zal die dan presenteren in de uitzending. Daarom doet het WZC een warme oproep om het personeel en de bewoners een hart onder de riem te steken door een bedankje of dikke knuffel in te sturen, uiteraard met een gepast plaatje erbij. Verzoekjes kunnen per mail bezorgd worden aan DJ See via radiodamiaan@hotmail.com. Vermeld zeker je naam, de boodschap én de naam van de bewoner of afdeling.

Het woonzorgcentrum hoopt met de verzoekjes meerdere uitzendingen van ‘Radio Damiaan’ te vullen, totdat de coronacrisis voorbij is.