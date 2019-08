Wielrenner Kobe Goossens (23) heeft profcontract bij Lotto Soudal te pakken: “Op de weg is de toekomst veel groter zei Sven Nys” EDLL

30 augustus 2019

16u41 0 Tremelo De kogel is door de kerk: de 23-jarige Baalse wielrenner Kobe Goossens rijdt vanaf volgend seizoen bij de profs van Lotto Soudal. De jonge wielrenner tekende een contract voor minstens twee jaar.

Kobe Goossens uit Baal begon zijn fietscarrière in Schriek als veldrijder, maar dat heeft niet lang geduurd. “Ik ben gestart als elfjarige met BMX, maar had al snel door dat ik dat niet super leuk vond. Daarna ben ik overgeschakeld naar veldrijden en dat ging altijd wel heel goed. Bij de junioren werd ik onder meer vijfde op het WK”, aldus Kobe. Tot derdejaars belofte heeft hij aan veldrijden gedaan. “Bij de beloften had ik het gevoel dat het in de cross niet meer goed ging. Ik had te weinig explosiviteit. Ik weet nog hoe Sven Nys tegen mij zei: op de weg is de toekomst veel groter en hij had gelijk”, aldus de jonge wielrenner.

Zo’n twee jaar geleden maakte Kobe dan de overstap naar het wielrennen. “Sinds twee jaar rijd ik bij de beloften van Lotto Soudal. Vorig jaar reed ik mijn eerste wedstrijd op de weg en ik wist niet goed wat ik moest verwachten. Ik weet wel dat ik meer een klimmer ben. Zo werd ik onder meer eerste in de Tour de Jura”, aldus Kobe. Hij brak vorig jaar zijn enkel door een zware val en heeft een half jaar niet kunnen koersen. “Ik voel me nog vermoeid, dus ga nog rusten tot oktober om er dan volledig terug in te vliegen. Eerst individueel trainen en in december op eerste winterstage met Lotto Soudal”, zegt de nieuwe prof.

Als wielrenner bij de beloften eindigde Kobe ook al derde in het Circuit des Ardennes. Vanaf januari start zijn eerste seizoen als prof wielrenner bij Lotto Soudal. Een club waar ook Tim Wellens en Victor Campenaerts hun weg vonden. “Dat zijn zeker voorbeelden, dus het voelt speciaal om met hen samen te rijden”, klinkt het nog.