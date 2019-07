Werner Van Nuffelen wordt nieuwe schepen van sociale zaken en voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst

05 juli 2019

Sinds 1 juli is er een schepenwissel in de gemeente Tremelo. Raadslid Werner Van Nuffelen (N-VA) neemt gedurende drie jaar de fakkel over van Jan Van Herck (CD&V), huidig schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst. Jan Van Herck blijft wel voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.

Sinds 1 juli is Werner Van Nuffelen aangesteld als voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst én schepen van sociale zaken met bevoegdheden welzijn, mantelzorg, ouderenzorg, sociaal wonen, gelijke kansenbeleid, personen met een beperking, toegankelijkheid, tewerkstelling, sociale economie en buurt- en vrijwilligerswerk. Werner is 46 jaar en woont in Ninde. Hij zal zich voltijds toeleggen op zijn mandaat.