Wegens groot succes: Tremelose bib lanceert tweede Digidokter

07 januari 2020

In 2019 lanceerde de bibliotheek van Tremelo een nieuw initiatief. Elke derde dinsdag van de maand kon je in de voormiddag terecht bij Digidokter Willy Wellens met ICT-problemen of vragen rond tablets, laptops of smartphones. Wegens groot succes wordt dat initiatief in het nieuwe jaar verlengd en uitgebreid met een tweede Digidokter op donderdagavond.

Wegens groot succes van de eerste Digidokter in 2019, breidt de bibliotheek van Tremelo dit initiatief nu uit met een tweede Digidokter op donderdagavond. “Digidokter Denis Nagels voelt zich thuis in de digitale wereld en wil daarbij ook graag anderen helpen met hun vragen. Hij komt telkens de tweede week van de maand op donderdagavond. Hiermee geven we de inwoners van Tremelo, die bijvoorbeeld overdag werken, de kans om ook op een ander moment aan een sessie deel te nemen”, aldus de Tremelose bib. De geplande data voor Digidokter Denis Nagels op donderdagavond zijn alvast 9/01, 6/02 en 5/03, telkens tussen 18 uur en 20 uur.

Ook voor Digidokter Willy Wellens zijn er nieuwe data op dinsdagvoormiddag geprikt: 18/02, 17/03, 21/04, 19/05, 16/06, telkens tussen 9 uur en 12 uur.

De dienstverlening is gratis en inschrijven op voorhand is niet nodig. De Digidokters vragen enkel om de toestellen waarmee inwoners problemen ondervinden mee te brengen en zeker het paswoord te kennen.