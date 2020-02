Wegens groot succes gaat Tremelose gezondheidsraad ook volgend jaar inwoners leren reanimeren EDLL

19 februari 2020

13u27 0 Tremelo De gezondheidsraad in Tremelo heeft in samenwerking met het Rode Kruis vier gratis cursussen ‘reanimeren en defibrilleren met een AED’ georganiseerd. Het initiatief kon op heel wat enthousiasme rekenen en wordt daarom volgend jaar herhaald.

Meer dan 60 inwoners volgden intussen al een cursus reanimeren in de Lindebloesem in Tremelo. De geïnteresseerden maakten kennis met de technieken van reanimeren en leerden een AED-toestel te gebruiken. Die toestellen vind je trouwens op zes verschillende plaatsen in Tremelo, ondermeer in het Sven Nys Cycling Center, aan de voorgevel van de kerk in Baal en aan de inkomhal van het zwembad. “Gezien de grote interesse en het belang om deze levensreddende handelingen aan te leren, wil de gezondheidsraad volgend jaar opnieuw cursussen organiseren”, laat de gemeente weten. Iedere deelnemer krijgt nadien ook officieel een attest.