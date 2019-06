Vrouw naar ziekenhuis na val op hoofd ADPW

25 juni 2019

Een 59-jarige vrouw uit Tremelo is zondagnamiddag naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden overgebracht nadat ze aan de Vinneweg op haar hoofd was gevallen. Dat gebeurde terwijl de dame een tent aan het opstellen was.