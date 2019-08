Vrouw die nieren kwijtspeelt na inname giftige kruidenthee kan fluiten naar schadevergoeding Kim Aerts

13 augustus 2019

19u24 0 Tremelo De 66-jarige Catharina Horsten uit Vossem heeft van de rechter definitief te horen gekregen dat ze geen recht heeft op een schadevergoeding. Horsten raakte beide nieren kwijt, nadat ze een giftig kruidenbrouwsel binnenkreeg van een Chinese acupuncturiste uit Tremelo.

Het hof van Beroep in Brussel oordeelde begin 2015 al dat de Chinese acupuncturiste, toen nog met een praktijk in Tervuren, geen schuld trof toen ze Horsten een kruidenmengsel toediende met daarin het kankerverwekkende aristolochiazuur. Horsten was bij de acupuncturiste in behandeling voor slapeloosheid. De Chinese bestelde het goedje overzee via een groothandel in Londen. De rechter in beroep oordeelde dat de Chinese vrouw niet kon weten dat het giftige zuur in de kruiden zat. In eerste aanleg kreeg ze daarvoor wel nog 12 maanden cel met uitstel en een boete van 156 euro. Het slachtoffer ging in cassatieberoep, maar ving daar ook bot. Het burgerlijke luik bleef hangende in de Leuvense rechtbank van eerste aanleg.

Omdat het cassatieberoep verworpen werd, stelt de Leuvense rechter nu zonder rechtsmacht te zijn. Zo valt het doek over een negen jaar lange lijdensweg voor Horsten die fysiek nog steeds zwaar afziet. “Het is verschrikkelijk. Ik ben inmiddels negen jaar ouder. In 2014 heb ik beide nieren afgestaan en heb ik nieuwe in de plaats gekregen. Daarvoor moest ik tot vier keer per dag aan de nierdialyse. Ik probeerde halftijds te blijven werken, maar het had een te grote impact op mijn leven”, zegt Horsten. “Die giftige kruiden veroorzaken ook kanker aan de urinewegen. Toen ik een nieuwe nier kreeg, is alles eruit gehaald. Nu heb ik nog alleen de blaas, maar elke zes maanden moet ik me nog laten testen op kanker. Ik gebruik elke maand voor 1.000 euro aan medicijnen, maar gelukkig ben ik goed verzekerd. De medicijnen die ik slik houden mijn immuunsysteem laag, waardoor ik extra voorzichtig moet zijn om niet ziek te worden. Ze had me altijd verzekerd dat ze vijf jaar traditionele geneeskunde had gestudeerd en dat er niets kon misgaan, maar toch is het gebeurd. Je wordt hier echt niet vrolijk van. Ik heb moeten vechten tegen een depressie”, besluit Horsten.