Vrije Basisschool Tremelo wil een rustige speelplaats uitbouwen en neemt voor de tweede keer deel aan Rode Neuzen Dag EDLL

12 juni 2019

13u48 0 Tremelo De Vrije Basisschool in Tremelo is voor het tweede jaar op rij deelnemende school aan de vierde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius staat volledig in teken van de mentale, fysieke en social weerbaarheid bij jongeren.

Uit nieuw onderzoek, dat iVOX organiseerde in april 2019, blijkt dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanhalen als oorzaak van hun mentale problemen. Al vijfhonderd scholen schreven zich in om acties te organiseren voor Rode Neuzen Dag.

Vrije Basisschool Tremelo

De Vrije Basisschool in Tremelo neemt dit jaar voor de tweede maal deel aan Rode Neuzen Dag. Vlinderjuf Sara Pauwels organiseert het project. “Als vlinderjuf begeleid ik kinderen die het emotioneel moeilijk hebben op school. Al snel kwam er vanuit de kinderen zelf de vraag naar een rustigere speelplek. Ze geven aan dat ze rustmomenten en rustige plekjes willen om te ontsnappen aan de drukte van een lesdag. In dat opzicht past het helemaal in het kader van het mentaal welzijn op school. Dat was ook de aanzet om vorig jaar deel te nemen aan Rode Neuzen Dag. Dit jaar nemen we opnieuw deel om de rustige speelplaats nog meer uit te bouwen. Het werd echt een project voor en door kinderen met aandacht voor het mentaal welbevinden”, aldus juf Sara. Vorig jaar organiseerde de school een feel good market voor Rode Neuzen Dag.

Meer groene aanplanting

De kinderen ontworpen zelf de nieuwe speelplaats. “Ze geven aan dat het tijdens de speeltijd veel te druk is door voetbal en allerlei spelen. Daarom willen we de rustige speelplaats nog meer uitbouwen met een extra grasveld, groene aanplanting en uiteraard ook kleiner materiaal zoals strandstoelen, zitbanken en hoekjes om te lezen met boeken en gezelschapsspellen”, aldus Sara Pauwels.

Vorig jaar zamelde de Vrije Basisschool in Tremelo 2500 euro in met hun actie voor Rode Neuzendag. “Dat bedrag hebben we dan doorgestort aan de Rode Neuzenpot en nadien kregen we er 1000 euro van terug”, zegt Sara Pauwels. Dit jaar hopen ze opnieuw zo'n bedrag in te zamelen. Op vrijdag 29 november 2019 wordt met heel Vlaanderen Rode Neuzen Dag gevierd.