Vrije basisschool Sint-Anna kleurt rood voor slotfeest Rode Neuzendag EDLL

29 november 2019

10u34 0 Tremelo De Vrije Basisschool Sint-Anna is deelnemende school aan de vierde Rode Neuzen Dag. De school uit Baal zamelde in totaal 1345 euro in voor de actie.

De basisschool Sint-Anna uit Baal viert mee het slotfeest van Rode Neuzendag. Alle leerlingen kozen hun mooiste rode outfit om de school vandaag helemaal rood te kleuren. De school uit Baal heeft in het totaal 1345 euro ingezameld door een Rode Neuzenmarktje te organiseren. Elke klas had een standje en verkocht heel wat lekkers. De leerlingen werden ook verwend door een optreden van het schoolkoor Ratjetoe en waarzegsters. Tot slot konden ze voor het eerst snoezelen in hun nieuwe snoezelzolder. Dat allemaal in teken van het thema van Rode Neuzendag.