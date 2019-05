Voorlopig geen ondergrondse glasbollen in Tremelo. Gemeentehuis zal in de toekomst op afspraak kunnen openen. Stefan Van de Weyer

30 mei 2019

18u22 0 Tremelo Open Vld Tremelo-Baal zag op voorbije gemeenteraad twee van hun voorstellen op korte termijn afgeketst. Ze vroegen onder andere de plaatsing van ondergrondse glascontainers om de hinder van sluikstorters te beperken, dit werd als een optie voor de toekomst bekeken. Fractieleider Elynn Van Uffel betreurde dit gegeven, schepen Nick De Rijck (N-VA) nuanceerde het één en ander.

Open Vld Tremelo-Baal vroeg om ondergrondse glascontainers te plaatsen. Het gemeentebestuur had er ergens oor naar, maar of dat minder zwerfvuil zou opleveren was volgens hen onzeker.

“Glascontainers zorgen in het straatbeeld voor (geluids)overlast. De sites waar deze containers zich bevinden worden vaak geplaagd door sluikstorters, vandalisme,… We merken dat de glascontainers niet steeds naar behoren worden achtergelaten. Overschakelen op ondergrondse glascontainers zal er voor zorgen dat sluikstorters minder geneigd zullen zijn om afval achter te laten omdat ze het nergens kunnen verstoppen. Er zal ook minder overlast zijn door rinkelend glas. De hele constructie, behalve de inwerpopeningen, is onder de grond weggewerkt. Dus het is esthetischer in het straatbeeld, wat vandalen minder aantrekt. We vinden het jammer dat de meerderheid dit voorstel op de lange baan schuift, de nood naar ondergrondse glasbollen is er vandaag”, wist Van Uffel. “Er bestaan plannen om de glascontainers in de toekomst ondergronds onder te brengen. Voorlopig zijn we van plan om enkele glasbollen bij te zetten en deze bollen sneller te legen zodat de overlast vermindert. Trouwens dat sluikstorten minder zal worden bij ondergrondse bollen, daar ben ik niet van overtuigd. Ik kom vaak in Antwerpen waar ze van dat type containers hebben. Het sluikafval neemt daar zeker niet af”, aldus schepen van Openbare werken en Groenvoorzieningen, Nick De Ryck.

Er werd ook een opening van het gemeentehuis op zaterdagvoormiddag gevraagd. De gemeente wil van zijn kant klantgerichter werken en biedt een andere oplossing aan.

“Mensen voelen zich beperkt als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Het is daarom belangrijk om openbare gebouwen en dienstverlening aan te passen aan de noden van onze inwoners. Het gemeentehuis moet vlot toegankelijk zijn. We hebben al openingsuren op dinsdag- en donderdagavond. Open VLD streeft er naar het gemeentehuis ook op een zaterdagvoormiddag open te houden voor het afhalen van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen. Vooral voor werkenden en studenten, die doordeweeks niet naar het gemeentehuis kunnen komen”, wist Van Uffel. “We hadden verwacht dat de meerderheid dit voorstel mee ging steunen. Daar het toch in het partijprogramma van N-VA vermeld stond. We kunnen alleen maar besluiten dat de meerderheid niet open staat voor een constructieve vorm van oppositievoering”, besluit ze.

“Ons beleidsplan, waarvan we trots zijn op het resultaat, is zo goed als klaar, maar dat moet nog helemaal door de administratie. We mikken op een nieuwe aanpak en op die manier ook op digitalisering. Verder willen we ook werk maken van op afspraak werken om zo de klantgerichtheid van onze gemeente te vergroten. Daartoe zullen bijvoorbeeld ook avondopeningen van het gemeentehuis behoren. Ons beleidsplan en de nieuwe aanpak zullen vanaf september bekend raken”, countert De Ryck gevat.