Verschillende inbraken in Vondelpark JSL/KAR

18 februari 2020

Het Vondelpark in Tremelo is het voorbije weekend geviseerd door een groep inbrekers. In een vijftal huizen werd er op dezelfde avond ingebroken. “De inbraken vonden allemaal plaats op dezelfde avond”, zegt Luc Verstraeten, woordvoerder van de politiezone BRT (Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo). “Het was waarschijnlijk een groep rondtrekkende daders die langs zijn geweest en een paar huizen geviseerd hebben. Ze hebben bij verschillende huizen een raam of deur geforceerd om zo binnen te raken”.

Informatie over wat of hoeveel er precies gestolen is bij de inbraken kon de politie niet verschaffen.