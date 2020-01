Vanaf volgend jaar gele containers voor papier en karton EDLL

09 januari 2020

12u04 1 Tremelo In verschillende gemeenten uit onze regio zal papier en karton vanaf 2021 in gele containers worden opgehaald. Onder meer de gemeenten Rotselaar, Tremelo en Keerbergen stappen mee in het project. Die beslissing komt er na een positieve proefperiode in de gemeente Bertem.

Momenteel zamelt EcoWerf in de gemeente Bertem papier en karton in via gele containers. Inwoners krijgen zo de kans om hun papier en karton bij te houden in handige containers. Het systeem in in eerste instantie gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat het papier en karton niet nat wordt en niet kan wegwaaien. Daarnaast is deze manier van inzamelen minder fysiek belastend voor de werknemers van EcoWerf.

Een werkgroep van verschillende gemeenten werkte recent samen een voorstel van aanpak uit. De gemeenten beslisten om net zoals in Bertem vanaf volgend jaar met gele containers te gaan werken. Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners dus een container van 240 liter of 120 liter huren voor 10 euro per jaar. De ophaling van papier en karton gebeurt dan vierwekelijks. Dat is uiteraard niet verplicht. Je kan nog steeds kosteloos je papier en karton naar het recyclagepark brengen.

Naast Bertem, Rotselaar, Keerbergen en Tremelo hebben ook de gemeenten Boortmeerbeek, Boutersem, Haacht, Hoegaarden, Lubbeek en Schepenheuvel-Zichem beslist om mee te stappen in het project.