Vanaf nu ook gezelschapsspelen te leen in bib KAR

25 september 2019

De bibliotheek van Tremelo opent op zaterdag 28 september een gloednieuwe spelotheek. Dat is een nieuwe uitleendienst binnen de bib en biedt leners een collectie van meer dan 100 gezelschapsspelletjes en puzzels aan. Na de officiële inhuldiging van de spelotheek zaterdag door het gemeentebestuur is er een spelmoment waar zowel jong als oud de kans krijgen om de spelletjes te ontdekken en zelf meteen al eens de speelvogel uit te hangen. Samen met de opening van de spelotheek wordt ook het kunstwerk “Raad eens hoeveel…” van Tremelose kunstenares Trees Ghysels onthuld. Het kunstwerk refereert naar het boek “Raad Eens Hoeveel Ik van Je Hou” van Sam McBratney en zal in de toekomst de kantoren van de bibliotheek opfleuren.

“Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind en goed speelgoed geeft hen de kans tot oefenen, ontdekken en fantaseren. Per lener kan je twee stuks speelgoed ontlenen voor een periode van 3 weken en betaal je slechts 1 euro per spel. Het overgrote deel van de collectie is tweedehands en werd verkregen via giften van de inwoners van de gemeente. Oude spelletjes krijgen zo dus een tweede thuis in de bibliotheek”, zegt bibliothecaris Mariëlla Vranckx.