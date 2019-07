Van eenzaamheid tot grappige belevenissen: wat schuilt er achter gesloten deuren bij bejaarden? Hilde Beets (63) vertelt erover in haar eerste boek ‘Drie generaties en ik’ EDLL

17u00 10 Tremelo Van partnergeweld en eenzaamheid tot grappige belevenissen: Hilde Beets (63) vertelt in haar eerste boek ‘Drie generaties en ik’ over wat er zich bij bejaarden afspeelt achter gesloten deuren. Met het boek wil ze een boodschap geven aan elke generatie.



Hilde Beets uit Tremelo startte 23 jaar geleden ‘De Houten Lepel’, een familiebedrijf dat bejaarden, zieken of alleenstaanden verse en gezonde maaltijden aan huis levert. Haar boek ‘Drie generaties en ik’ is gebaseerd op haar ervaringen. Toen Hilde startte, was ze 40 jaar. Haar eerste klanten waren vergelijkbaar met de grootouder-generatie van toen. “Ik had zelf geen oma en opa meer en mijn eerste klanten beschouwden mij als hun kleinkind. Dat vond ik geweldig”, zegt Hilde. Toen ze 55 werd, waren velen al overleden of verhuisd naar een rusthuis. De generaties schoven stilaan door. Nu Hilde zelf 60+’er is, wordt ze door veel 80+’ers als een ‘kind aan huis’ beschouwd. “Door de jaren heen, met de generaties mee, heb ik verhalen gebundeld en nu eindelijk samen gebracht in een boek. Van het zuiver tragische tot het dolkomische”, aldus de Tremelose, die een jaar aan het boek schreef.

Onbesproken eenzaamheid

Hildes job bleef niet beperkt tot het aanbellen bij een klant en het afgeven van de maaltijd. In haar boek vertelt ze over de vaak onbesproken eenzaamheid bij bejaarden. “Zo was er een man zonder kinderen, die heel veel belang hechtte aan zijn hond. Toen dat het beestje stierf, was hij daar zo van aangedaan dat hij enkele dagen later nog steeds bij zijn overleden hondje zat”, aldus Hilde. “Ik heb ook ooit een vrouw als klant gehad, die helemaal alleen was. Ze had wel een zoon, maar die kwam zelden. Haar huis was zo vuil dat er overal schimmels op de grond lagen. Ik moest mijn adem inhouden telkens ik daar een maaltijd leverde. De mevrouw zelf had zoveel schrik dat ze alleen maar naar beneden keek. Niemand keek naar haar om. Toen heb ik wel stappen ondernomen”, zegt Hilde. Er zijn ook bejaarden die creatieve oplossingen zoeken voor hun eenzaamheid. “Ik kwam eens binnen bij een bejaarde vrouw en die lag op de grond. Het leek alsof ze gevallen was. Wat bleek? Ze had zich daar zelf neergelegd en op haar alarmbel gedrukt zodat haar dochter nog eens zou langskomen”, aldus Hilde.

Partnergeweld

“Ook partnergeweld komt meer en meer voor bij bejaarden. Dit gaat dan vaak over partners die het moeilijk hebben met hun dementerende vrouw of man”, vertelt Hilde. “Ik heb eens een bejaarde man met een stok op zijn dementerende vrouw zien kloppen, omdat hij het niet meer aan kon. Die kinderen wisten natuurlijk van niets”, gaat Hilde verder. “Een ander koppel, waarvan de man in een ziekenhuisbed lag, bestelde plots maar één maaltijd meer in plaats van twee. De vrouw had gewoon beslist dat de man geen eten meer kreeg. Bij zulke situaties kon ik niet anders dan alarm slaan bij de huisdokter bijvoorbeeld”, aldus Hilde.

Grappige belevenis

Er zijn ook heel veel warme momenten die Hilde koestert. “Zo was er eens een Engelsman in het dorp die dementeerde. Op een gegeven moment voelde hij zich terug in de oorlog. Elk dag dat ik daar aankwam met mijn maaltijden, verscheen hij van achter de struik met zijn helm en boekje en riep hij: ‘appel’. Ik heb dat altijd zo meegespeeld en nagedaan en ik voelde dat hij begrepen werd”, aldus Hilde. Meer verhalen en anekdotes lees je in haar boek.

‘Drie generaties en ik’ werd vorige maand gepubliceerd en telt 185 bladzijden. Het boek is online te koop via www.bol.com, De Standaardboekhandel of via www.willpower-dreams.com. Binnenkort zal het boek ook beschikbaar zijn in fysieke boekhandels in België en Nederland.