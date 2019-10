UNIZO reikt Handmade in Belgium-label uit aan Ronald Ceuppens van Treesizeverse EDLL

02 oktober 2019

14u59 0 Tremelo UNIZO heeft haar Handmade in Belgium-label uitgereikt aan Ronald Ceuppens, een ambachtelijke ondernemer uit Tremelo. Ronald ontwerpt rugzakken en handtassen met de meest originele stoffen en materialen.

UNIZO wil met het authenticiteitslabel Handmade in Belgium makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten. “Hun producten maken vandaag het verschil voor de moderne consument”, klinkt het. Met het HIB-label wil UNIZO de moderne en traditionele ambachtsman of –vrouw verenigen in een community. De prijs ging ditmaal naar Ronal Ceuppens van Treesizeverse. De ondernemer uit Tremelo wordt zo UNIZO-ambassadeur van HIB. Ronald, de man achter Treesizeverse en kleermaker van opleiding, ontwerpt en maakt zelf alle items in zijn winkel: van rugzakken en pennenzakken tot handtassen. Een duidelijke herkenbaarheid van zijn stukken zit in de combinatie van een uniek design met de materialen waarmee hij werkt.

Ronald vindt het geweldig om zijn stoffen en materialen op de vreemdste plekken te zoeken. Meestal gaat het om nieuwe stoffen met een vintage look. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld leer van koeien die buiten hebben geleefd (scharrelleer), zodat er kleine vlekken en vlekken van insecten ontstaan uit de tijd dat de koeien nog leefden.