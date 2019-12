Uitverkochte ‘Warmste Toertocht’ zamelt 4.531 euro in voor Leuvense vzw Join2Bike EDLL

24 december 2019

13u17 0 Tremelo De eerste editie van de ‘Warmste Toertocht’ in Baal heeft 4.531,9 euro in het laatje gebracht. De opbrengst gaat integraal naar Join2Bike, een Leuvense vzw die zich inzet om mensen met en zonder beperking op de fiets te krijgen.

Toerisme Vlaams-Brabant en de gemeente Tremelo organiseerden op 21 december de ‘Warmste Toertocht’ in het Sven Nys Cycling Center in Baal. Zo'n 570 sportievelingen namen deel aan de mountainbiketocht door het Hageland. Het fietsevenement zorgde voor een totaalopbrengst van 4.531,9 euro. Dat geld gaat integraal naar Join2Bike, een Leuvense vzw die zich inzet om mensen met en zonder beperking op de fiets te krijgen. In het beweegproject Join2Bike krijgt inclusie van andersvaliden sportief kleur. Validen en andersvaliden gaan wekelijks samen met de fiets op pad om letterlijk en figuurlijk hoge toppen te scheren.

“De ‘Warmste Toertocht’ was een mooie gelegenheid om in eigen gemeente de Warmste Week te steunen”, zegt burgemeester Bert De Wit. “Het Sven Nys Cycling Center is het mekka voor de fietsliefhebber en het is dan ook logisch dat we tijdens onze actie opnieuw de kaart van de fiets trokken”, aldus De Wit. “Het Sven Nys Cycling Center zet fel in op toegankelijkheid. Daarom kozen we ervoor om deze actie te organiseren voor Join2Bike, een vzw die zich inzet om ook mensen met een beperking de kans te bieden om te fietsen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.