Twintig jaar na verkeersongeval wint Nadine (51) dan toch rechtszaak tegen KBC-verzekeringen: “Het kwam zelfs zo ver dat ik een dagboek bijhield met wanneer en waar ik pijn had, omdat niemand mij geloofde” EDLL

31 mei 2019

17u33 0 Tremelo Nadine van den Bergh krijgt na tien jaar eindelijk het verlossend arrest in de brievenbus. In de arbeidsrechtbank van Brussel won ze tegen KBC-verzekeringen een rechtszaak die al aansleept sinds 1999. Na haar auto-ongeval werd Nadine na twee maanden terug arbeidsgeschikt verklaard, terwijl dat volgens de vrouw niet was, en zo bleek ook later.

Voordien werkte Nadine als verpleegkundige in het Europaziekenhuis Saint-Michel in Brussel. Na haar avonddienst op 8 oktober 1999 kreeg ze een auto-ongeval aan sandwichbar ‘De Piccolo’ in Wezemaal. “Ik reed richting Gelrode op de Aarschotsesteenweg en plots sloeg er vlak voor mij een auto af die vanuit de tegenovergestelde richting kwam. Mijn auto werd weggeslingerd en ik moest naar spoed, met pijn aan mijn pols en nek. Een pijn die ik na twintig jaar nog steeds voel”, aldus Nadine.

De controlearts kwam langs en twee maanden later werd ik al gezond en fit voor dienst verklaard, met als gevolg dat ik niet de uitkering kreeg waar ik recht op had. Ondertussen leed ik nog steeds immense pijnen aan mijn pols en nek Nadine van den Bergh

Vervolgens deed de vrouw een beroep op KBC-verzekeringen voor de dekking van de medische kosten. “De controlearts kwam langs en twee maanden later werd ik al gezond en fit voor dienst verklaard, met als gevolg dat ik niet de uitkering kreeg waar ik recht op had. Ondertussen leed ik nog steeds immense pijnen aan mijn pols en nek”, gaat Nadine verder. Toen ging ze voor het eerst in beroep bij de arbeidsrechtbank, nu zo’n tien jaar geleden. Op eigen kosten besloot Nadine, samen met haar man Geert, andere specialisten en artsen te raadplegen. Zonder al te veel succes. “Het is een vicieuze cirkel waar je niet uit geraakt als kleine sukkelaar. Je blijft met de medische kosten zitten, krijgt geen lening met een vervangingsinkomen, kan niet op vakantie met het gezin en staat dagelijks op met pijn. Mentaal ben ik twintig jaar door een hel gegaan. Het was zelfs zo ver gekomen dat ik een dagboek bijhield met de momenten wanneer en waar ik pijn had, gewoon omdat niemand mij geloofde”, aldus de emotionele vrouw.

Na mijn tweede ongeval lag ik in het ziekenhuis met hernia’s op drie verschillende niveaus. Die zijn ontstaan door mijn eerste ongeval, maar waren gewoon erger geworden door mijn tweede. Er werd mij toen gezegd dat ik een lopende bom was. Als ik binnen de maand niet werd geopereerd, zou ik verlammingsverschijnselen krijgen. Dat was echt een slag in mijn gezicht Nadine van den Bergh

Tweede ongeval in 2007

In 2007 had Nadine opnieuw een auto-ongeval. Op dat ogenblik was haar zaak wel in een stroomversnelling geraakt. “Na mijn tweede ongeval lag ik in het ziekenhuis met hernia’s op drie verschillende niveaus. Die zijn ontstaan door mijn eerste ongeval, maar waren gewoon erger geworden door mijn tweede. Er werd mij toen gezegd dat ik een lopende bom was. Als ik binnen de maand niet werd geopereerd, zou ik verlammingsverschijnselen krijgen. Dat was echt een slag in mijn gezicht”, zegt de vrouw.

Pas ‘vijfde’ arts verklaart Nadine arbeidsongeschikt

“We hebben de operatie vervolgens zelf betaald, aangezien KBC-verzekeringen betwiste dat de blijvende letsels niet door het eerste ongeval kwamen”, aldus Nadine. In die twintig jaar tijd zijn er ondertussen vijf controleartsen de revue gepasseerd en pas de laatste heeft haar uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt verklaard. “De vijfde controlearts was dezelfde als de vierde en heeft uiteindelijk zijn mening helemaal herzien”, zegt Nadine.

In 2017 haalde ze haar gelijk maar die euforie was van korte duur omdat de tegenpartij in beroep ging. Maar nu deelt het arbeidshof in Brussel dan toch integraal de mening van de eerste rechter.

Vertrouwen in advocatuur verloren

“Onze eerste advocaat heeft ons in de steek gelaten en toen moest ik als slachtoffer nog extra betalen. Als ik iets geleerd heb is het om altijd mee naar de rechtbank te gaan om je eigen zegje te doen en geen dokters van de verzekeringsmaatschappij te geloven”, zegt Nadine.

De vrouw in kwestie werkt sinds 2010 niet meer. Ondanks het positief arrest heeft Nadine nog wel een vermoeden dat de advocaat van de verzekeringsmaatschappij alsnog in cassatie zal gaan. Voor haar is de zaak pas afgerond als dat niet het geval is.

Meer over Nadine van den Bergh