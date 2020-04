Tremelose dienst onthaalouders viert 30-jarig bestaan EDLL

02 april 2020

13u00 0 Tremelo De dienst onthaalouders in Tremelo viert haar 30-jarig bestaan. Ook in tijden van corona een uitgelezen moment om hen te bedanken en een hart onder de riem te steken. De dienst staat in het bijzonder klaar om de kinderen en ouders die werken in de zorg- en andere cruciale sectoren op te vangen in een warme en huiselijke sfeer.

De onthaalouders vangen jonge kinderen op van werkende gezinnen die niet altijd weten wat aan te vangen met de allerkleinsten en ook niet altijd terechtkunnen bij grootouders of andere familieleden. Tijdens deze coronacrisis zetten de onthaalouders zich extra in voor kinderen van ouders in de zorg- of andere cruciale sectoren.

In Tremelo bestaat de dienst vandaag 30 jaar. “Het idee kwam van onze toenmalige secretaris. Naar het OCMW kwamen vooral personen met financiële problemen, pensioenaanvragen of gepensioneerden voor een extra toelage. Onze secretaris wou die drempel verlagen, zodat ook jonge gezinnen hun weg naar ons zouden vinden”, zegt Mieke Honee, die de dienst mee opstartte en er nog steeds werkt. Intussen telt de dienst onthaalouders in Tremelo 23 personen, 20 onthaalouders en 3 personen ter ondersteuning.