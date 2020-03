Tremelose bib zet in op digitaal: App Bieblo helpt lezertjes aan het perfecte boek EDLL

12 maart 2020

11u52 0 Tremelo De Tremelose bib werkt voortaan met de nieuwe app ‘Bieblo’. Deze app helpt jonge lezers van 6 tot 11 jaar in hun zoektocht naar het perfecte boek. Op basis van het aanwezige aanbod in de bib en je eigen interesses krijg je telkens 8 boekentips.

De bibliotheek van Tremelo zet steeds meer in op het digitale aspect. Naast het aanbod e-books dat er beschikbaar is, werkt de bib voortaan ook met de nieuwe applicatie ‘Bieblo’. De enorme keuze aan interessante keuze maakt dat het soms moeilijk is voor jonge kinderen of hun ouders om ‘het perfecte boek’ te vinden. Bieblo moet deze moeilijkheden verhelpen.

De app vraagt kinderen eerst hun leeftijd en presenteert hen nadien prentjes van verschillende thema’s, zoals liefde of sport. Als je geïnteresseerd bent, swipe je het prentje naar rechts. Als je alle prentjes hebt beoordeeld, krijg je acht boekentips voorgeschoteld, die je meteen kan uitlenen in bib. Via een tablet in de bib kan je de app uitproberen.

‘Bieblo’ is overigens niet enkel geschikt voor kinderen van 6 tot 11 jaar, maar ook voor leerkrachten en ouders die een interessant boek zoeken voor hun kleine spruit.