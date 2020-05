Tremelose bib start met afhaaldienst EDLL

15 mei 2020

14u27 1 Tremelo Vanaf maandag 18 mei biedt de bib van Tremelo haar leden een afhaaldienst aan. Boeken en strips uit de collectie kan men dus voortaan reserveren en afhalen.

Door de coronacrisis leverde de bib van Tremelo al bijna 700 pakketten bij haar leden thuis. Vanaf maandag 18 mei breidt de bib haar dienstverlening verder uit met een afhaalsysteem.

Hoe werkt het?

Materialen dienen op voorhand via de online catalogus of telefonisch gereserveerd te worden. Reserveren kan ook door een mailtje te sturen naar bibliotheek@tremelo.be met jouw selectie, lidkaartnummer, adresgegevens en telefoonnummer. De bib-medewerker maakt vervolgens de nodige afspraken voor het ophaalmoment. Boeken afhalen kan van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en op dinsdagavond van 18 tot 20 uur. Er mag slechts één persoon het pakket ophalen.

Door het aanvragen van een pakket geef je automatisch toestemming aan de bibliotheek om materialen te lenen op jouw persoonlijke lidkaart. Is er leengeld verschuldigd of is je lidmaatschap aan vernieuwing toe, dan wordt dit bijgehouden in het systeem en later afgerekend wanneer de bibliotheek haar gewone werking herneemt.

Het inleveren van boeken moet via de inleverbus rechts naast de inkomdeur. Ingeleverde materialen gaan 72 uur in quarantaine voor ze weer worden teruggeplaatst in de rekken.