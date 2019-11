Tremelose bib organiseert voor het eerst boekenbeurs met uitsluitend lokale auteurs EDLL

13 november 2019

13u14 0 Tremelo De bibliotheek van Tremelo organiseert voor het eerst een boekenbeurs met uitsluitend auteurs afkomstig uit onze regio. Zaterdag 16 november van 10 uur tot 14 uur kan je in de bib terecht om uitgebreid kennis te maken met lokale auteurs, een kijkje te nemen in hun werken en die te laten signeren.

De bibliotheek van Tremelo pakt uit met een nieuw boekenbeurs-concept met uitsluitend lokale auteurs. Naast thrillers over moorden in Haacht of Boortmeerbeek worden ook kinderboeken en strips van streekgenoten gepresenteerd. “Een primeur voor onze regio”, klinkt het bij de Tremelose bib. Er zijn al 20 lokale auteurs die deelnemen aan de boekenbeurs. De toegang is gratis. Hieronder vind je een uitgebreid overzicht van de deelnemers:

Filip Bastien, Hilde Beets, Leen Van den Berg, Tom Bergs, Steven en Willy Bogaerts, Marlies Van Bouwel, Sterre Carron, Bert Cornelis, Pat Craenbroek, Phaedra Derhore, Stan Jacobs, Sylvia Kieffer, Clara Mertens, Mieke Mievis en Hilde Martinez, Beatrijs Peeters, Chris Perdieus, Mark Sebille, Theo De Vos en Rik Wouters (postuum).