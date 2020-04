Tremelo wil kunst naar buiten brengen met nieuwe actie ‘Kunst Buiten Gewoon!’ EDLL

09 april 2020

15u12 0 Tremelo De gemeente Tremelo heeft ‘Kunst Buiten Gewoon!’ gelanceerd. Dat is een actie waarmee ze inwoners willen aanmoedigen om een schilderij, gedicht of beeldhouwwerk aan hun raam of in de voortuin te plaatsen. Op die manier kunnen voorbijgangers genieten van lokale kunst.

Tremelo nodigt haar inwoners uit om voor Pasen kunst naar buiten te brengen. Daarvoor lanceert ze de actie ‘Kunst Buiten Gewoon!’. Schilderijen aan ramen, een beeldhouwwerk in de voortuin of poëzie aan de voordeur: het kan allemaal. Wie een kunstwerk wil tonen aan buurtbewoners of voorbijgangers kan deelnemen aan de actie via dit online formulier. De gemeente bundelt vervolgens alle kunstwerken samen. Zo vinden wandelaars en fietsers gemakkelijk hun weg, uiteraard met de nodige afstandsmaatregelen. Wie de Tremelose kunstroute zelf wil verkennen, kan alle ‘BuitenGewoneKunst’ ontdekken via deze link.