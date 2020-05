Tremelo voorziet blokruimtes voor studenten EDLL

27 mei 2020

11u58 0 Tremelo De gemeente Tremelo gaat stille studieruimtes inrichten. Studenten uit de gemeente kunnen voortaan online een blokplekje reserveren.

Studenten zitten momenteel massaal achter hun boeken, want corona of niet: de juni-examenzittijd staat voor de deur. Maar uit enquêtes van studentenraden blijkt dat meer dan 40% van de ondervraagde studenten geen geschikte studieruimte ter beschikking heeft en moeite heeft met zich thuis te concentreren. Veel studenten studeren normaal op hun campus of in bibliotheken, maar door de coronacrisis valt dat nu allemaal weg.

Om enigszins toch aan de vraag van de studenten tegemoet te komen, gaat de gemeente Tremelo studieruimtes inrichten, waar je op weekdagen terecht kan tussen 9 uur en 16 uur. Weliswaar met inachtneming van de nodige social distancing. Wil je een blokplekje reserveren? Vul dan voor 1 juni het online aanmeldingsformulier in.