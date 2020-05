Tremelo plaatst 10 nieuwe zitbanken en inwoners mogen locatie kiezen EDLL

14u01 0 Tremelo Tremelo gaat 10 nieuwe zitbanken plaatsen, verspreid over de gemeente. De exacte locaties daarvan mogen de inwoners zelf kiezen.

Uitrusten op een bankje is momenteel nog niet toegelaten door de coronacrisis. “Maar straks verdienen ze opnieuw hun plaats”, klinkt het in Tremelo. “Zitbanken stimuleren plezierige en toevallige ontmoetingen”. De gemeente heeft recent haar inwoners bevraagd via het burgerparticipatieplatform ‘Tremelo Troef’. Daaruit is gebleken dat inwoners graag wat vaker een bankje willen terugvinden om op te rusten. Daarom heeft Tremelo beslist om 10 extra zitbankjes te verspreiden in de gemeente.

Voor de exacte locaties van die nieuwe zitbanken, roept de gemeente opnieuw de hulp in van de inwoners. Via www.tremelotroef.be kan je laten weten waar je binnenkort graag een bankje wil. De plekjes met de meeste stemmen krijgen een gepersonaliseerde zitbank.