Tremelo lanceert nieuwe beweegroute aan het Sven Nys Cycling Center: “Kracht en uithouding trainen met het hele gezin” EDLL

12 juni 2020

14u08 0 Tremelo Het gemeentebestuur en de gezondheidsraad van Tremelo hebben vandaag een nieuwe beweegroute gelanceerd aan het Sven Nys Cycling Center. De beweegroute is een wandeling van 600 meter, met tien eenvoudige sportoefeningen voor jong en oud.

Wie voortaan gaat fietsen of wandelen rond de Balenberg in Tremelo kan halt houden aan een nieuwe beweegroute. Op tien plaatsen rond het wandelpad aan het Sven Nys Cycling Center vind je voortaan bordjes met eenvoudige sportoefeningen. Van schouders aantikken, knieën heffen, boksen, armen op en neer bewegen, planken en slalommen: een uitgeruste sportoutfit heb je inderdaad niet nodig, maar deze oefeningen zorgen er wel voor dat je je uithoudingsvermogen, evenwicht en kracht traint.

Het initiatief is een samenwerking tussen de gemeente, de gezondheidsraad en Logo Oost-Brabant. “Het zijn allemaal makkelijke oefeningen. Zo krijgt het hele gezin een fitter gevoel en meer energie. We zijn blij dat Tremelo inzet op gezonde burgers”, zegt Alana De Groot van Logo Oost-Brabant. De wandeling is in totaal 600 meter en vrij toegankelijk. “Blij dat we hier op een prachtige zonnige dag de nieuwe beweegroute officieel kunnen openen. Nu zijn we opnieuw een stapje dichter in de richting van gezondere inwoners in een gezonde omgeving”, zegt schepen van gezondheidsbeleid Diane Willems (CD&V). Voor wie het toch wat uitdagender mag zijn: elke oefening heeft een lichtblauwe, groene en donkerblauwe variant, waarbij donkerblauw het moeilijkst is. Starten doe je op de parking van het Sven Nys Cycling Center.

Benieuwd naar de oefeningen? Een delegatie van het gemeentebestuur en de gezondheidsraad geven alvast het goede voorbeeld.



