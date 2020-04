Tremelo koopt 15 000 mondmaskers voor inwoners bij lokale handelaar JSL

26 april 2020

10u15 0 Tremelo In de exit strategie van de federale overheid spelen mondmaskers een belangrijke rol. Het lokaal bestuur van Tremelo heeft nu 15.000 mondmaskers gekocht voor haar inwoners. Deze zullen thuis geleverd worden.

Donderdag 23 april haalden de medewerkers van de gemeente in het provinciaal verdeelcentrum een grote voorraad chirurgische mondmaskers op bestemd voor de kinesisten, vroedvrouwen, tandartsen, thuisverpleegkundigen en funeraria. De zorgverleners die hun woonplaats in gemeente Tremelo hebben, worden aangeschreven of opgebeld en kunnen de mondmaskers ophalen aan het onthaal in het gemeentehuis.

Inwoners

“Om onze inwoners maximaal te beschermen worden samen met een aantal buurgemeenten gratis herbruikbare mondmaskers aangekocht”, klinkt het bij de gemeente. “De mondmaskers worden besteld bij een lokale ondernemer in Tremelo. Hier bestelde we 15.000 mondmaskers voor onze inwoners. De mondmaskers zullen samen met de noodzakelijke gebruiksinstructies huis-aan-huis verdeeld worden.”

Een aantal vrijwilligers naaiden ondertussen ook al tientallen herbruikbare mondmaskers om de eerste nood bij de medewerkers van onze zorginstellingen en gemeentelijke diensten te verhelpen.