Tremelo kondigt tweede Damiaanrun aan met voor het eerst een scholeneditie EDLL

05 februari 2020

17u22 0 Tremelo Vorig jaar vierde Tremelo de tiende verjaardag van de heiligverklaring van onze grootste Belg Pater Damiaan. Het jaarlijkse wandelevenement op Hemelvaartsdag werd daarom herdoopt tot het feestelijk solidariteitsfestival ‘Damiaan Beweegt’ met onder meer een Damiaanrun. Wegens groot succes kondigt de gemeente nu opnieuw een Damiaanrun aan met een nieuw parcours en voor het eerst een scholenloop.

De tweede editie van de Damiaanrun vindt plaats op donderdag 21 mei. Vrienden of gezinnen kunnen dan klauteren, klimmen, joggen en springen tijdens de obstakelrun. De deelnemers worden als het ware mee op avontuur genomen in de geboortestreek van Pater Damiaan. Door gebouwen, midden in de prachtige natuur, door de modder, en zelfs over het water. “De nieuwe Damiaanrun wordt nog vettiger en prettiger”, klinkt het alvast. De obstakelrun voor kinderen en volwassenen lokte vorig jaar meer dan 500 lopers en het festival zo'n 1.500 bezoekers. De opbrengst van vorig jaar werd officieel geschonken aan de Damiaanactie. De opbrengst van dit jaar zal gaan naar Huize De Veuster. “Dichter bij huis, maar zeker even Damiaan-minded”, aldus de organisatie.

Nieuw: scholenrun

De Damiaanrun pakt dit jaar uit met een nieuw parcours en voor het eerst een scholenrun. Op dinsdag 19 mei wordt er een speciale obstakelloop georganiseerd met de verschillende Tremelose scholen. De opbrengst van de scholeneditie gaat naar de Damiaanactie.

Ook dit jaar zijn er ‘familywaves’ vanaf 6 jaar en ‘friendswaves’ vanaf 14 jaar. Inschrijven voor de nieuwe Damiaanrun kan op maandag 10 februari vanaf 18 uur.

