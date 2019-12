Tremelo is met Resto Rootz een nieuwe eetzaak rijker EDLL

20 december 2019

15u27 0 Tremelo In het voormalig pand van brasserie Intermezzo, op de Kruisstraat in Tremelo, heeft de nieuwe eetzaak resto Rootz zopas de deuren geopend. Resto Rootz is een rasechte familiezaak, waar gezelligheid en de pure keuken centraal staan.

In Tremelo heeft resto Rootz de deuren geopend. De uitbaters, een gezin uit Haacht, zijn geen onbekenden in onze regio. Zeven jaar geleden opende Veronique (54) met haar dochter Jill (28) en zoon Glenn (30) brasserie ‘t Goe Gedacht in Haacht. Ook haar jongste zoon Jesse (20), die recent afstudeerde als kok, vervoegt nu het gezin in de horeca-wereld. Samen besloten ze een tweede restaurant te openen in hartje Tremelo. Meer bepaald in het pand op de Kruisstraat, waar voordien brasserie Intermezzo gevestigd was. Een gezin van vijf die samen twee restaurants runnen, velen doen het hun niet na. “We wouden een nieuwe uitdaging aangaan en vanaf dat dit pand vrij kwam heeft onze mama dat meteen gekocht”, zegt dochter Jill.

Het resultaat? Resto Rootz: een familiezaak waar gezelligheid, ontspanning en de pure keuken centraal staan. “We zijn echt een gezellige familie”, lacht Jill. Van aperitief, lunch, diner tot koffie en gebak, de menukaart is zeer uitgebreid. “Het verschil met ‘t Goe Gedacht is dat het bij resto Rootz iets chiquer en uitgebreider is. De lunch is gelijkaardig in beide restaurants, maar ‘s avonds biedt resto Rootz gerijpte vleessoorten, veggie-gerechten, kreeft of andere bereidingen gegrild op de Yakiniku grill. We hebben hier ook een lounge waar je kan aperitieven met hapjes", aldus Jill. Samen met haar twee broers Glenn en Jesse runt ze de zaak in Tremelo. De twee broers in de keuken en zij in de zaal. Mama Veronique werkt meestal nog in Haacht. “In het begin was dat zoeken om samen met familie te werken en kibbelden we weleens, maar nu gaat dat heel goed. We trekken aan hetzelfde touw”, aldus Jill.

Restaurant Rootz biedt plaats aan 64 personen. Voor de geïnteresseerden: met kerst en oudjaar is de familiezaak al volgeboekt. Resto Rootz is open van dinsdag tot vrijdag, telkens van 12 uur tot 21u30 en op zaterdag van 17 uur tot 22 uur. Maandag en zondag zijn ze gesloten. Reserveren kan via www.restorootz.be. In de toekomst zal resto Rootz ook uitbreiden met catering en een afhaaldienst.