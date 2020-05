Tremelo en Keerbergen erkend als nieuwe onroerenderfgoedgemeenten EDLL

Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft Keerbergen en Tremelo erkend als nieuwe onroerenderfgoedgemeenten.

Een erkende onroerenderfgoedgemeente heeft een eigen onroerenderfgoedbeleid. Ze neemt een aantal bevoegdheden over van het agentschap Onroerend Erfgoed, zoals advies bij aanvragen van sloop- en kapvergunningen, behandelen van meldingen van archeologisch onderzoek en bepaalde toelatingen aan beschermd erfgoed. Er zijn nu in totaal 22 erkende onroerenderfgoedgemeenten in Vlaanderen.

“Deze gemeenten zullen elk een onroerenderfgoedraad oprichten en willen een voorbeeld zijn voor het behoud en beheer van erfgoed. Keerbergen en Tremelo zullen focussen op identificatie van de gemeenschap met hun verleden en een duurzame ontwikkeling van erfgoed”, zegt Vlaams minister Diependaele. In Tremelo gaat dat onder meer over het geboortehuis van onze grootste Belg Pater Damiaan en een kerkenbeleidsplan. In Keerbergen gaat de belangstelling dan weer naar het heemkundig museum De Botermolen, de Heimolen en het Van Peteghemorgel. De gemeenten krijgen hiervoor een subsidie van de Vlaamse Overheid.