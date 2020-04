Tremelo belt alle 80-plussers op om te weten wie hulp nodig heeft of een babbel kan gebruiken

10 april 2020

11u32 0 Tremelo Medewerkers van de gemeente gaan alle Tremelose 80-plussers opbellen. Dat zijn ruim 680 gezinnen. In tijden van corona wil de gemeente op die manier te weten komen hoe het met hen gaat, wie er nog hulp kan gebruiken of wie gewoon nood heeft aan een babbel. De gemeente kan hiervoor rekenen op de meer dan 150 vrijwilligers van het platform ‘Tremelo Helpt’.

Door de coronacrisis kunnen verschillende senioren geen boodschappen doen en voor velen is het sociaal isolement moeilijk. Sommigen hebben ook niemand op wie ze beroep kunnen doen. Daarom zal het gemeentepersoneel alle 80-plussers in Tremelo, dat zijn ruim 680 gezinnen, opbellen. De gemeente kan hiervoor rekenen op de meer dan 150 vrijwilligers die zich al registreerden via het hulpplatform ‘Tremelo Helpt’. De boodschappendienst kan ingeschakeld worden en wie dat wil, kan regelmatig opgebeld worden voor een babbel. Het OCMW zal de senioren vervolgens verder opvolgen en voor elke vraag of behoefte samen naar een geschikte oplossing zoeken.

