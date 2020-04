Tremelo annuleert alle gemeentelijke activiteiten tot eind mei EDLL

02 april 2020

12u11 0 Tremelo Door de coronacrisis en de verlengde overheidsmaatregelen komen de voorbereidingen en uitvoeringen van lokale evenementen in het gedrang. Daarom heeft het gemeentebestuur van Tremelo beslist om alle gemeentelijke activiteiten tot eind mei te annuleren. Onder meer Damiaan Beweegt en de Erfgoeddag gaan dus niet meer door.

De gemeente Tremelo heeft beslist om alle gemeentelijke activiteiten zeker al tot eind mei te annuleren. Onder meer de Erfgoeddag in april, Damiaan Beweegt en de Damiaanrun in mei werden daarmee afgelast. Maar ook vrijetijdsactiviteiten zoals Open Kerkendag, de vertoning van de documentaire over de Aspergegijzeling, 125 jaar beiaard, turnen en zwemlessen voor senioren en de buitenspeeldag gaan dus niet meer door.

Een verlenging van deze maatregel tot juni, juli of augustus wordt nog verder geëvalueerd. Het blijft nog afwachten of de lentemarkt en Tremelo Bevrijdt in juni kunnen plaatsvinden. Daarvoor wacht de gemeente de maatregelen van de overheid af.

De toeristische centra, gemeentelijke zalen en het zwembad volgen de federale maatregelen en blijven dus voorlopig gesloten tot en met 19 april.

Meer over Tremelo

Erfgoeddag

Damiaan